Đồng Tháp nghiên cứu dịch chuyển trung tâm hành chính cấp tỉnh 11/05/2026 17:16

(PLO)- HĐND tỉnh Đồng Tháp thông qua điều chỉnh quy hoạch giai đoạn 2021-2030, trong đó đáng chú ý là định hướng nghiên cứu dịch chuyển trung tâm hành chính cấp tỉnh sau năm 2030, cùng các mục tiêu tăng trưởng và phát triển toàn diện.

Ngày 11-5, HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa XI tổ chức kỳ họp thứ 2, thông qua nghị quyết về điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quy hoạch, đến năm 2030, Đồng Tháp phấn đấu trở thành tỉnh có tốc độ phát triển công nghiệp nhanh theo hướng hiện đại, bền vững; tiên phong xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, thuộc nhóm địa phương phát triển hàng đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Về chỉ tiêu cụ thể, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 9,5%/năm, phấn đấu đạt 10%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 155 triệu đồng/người.

Đáng chú ý, đối với trung tâm hành chính cấp tỉnh, sau năm 2030, Đồng Tháp sẽ nghiên cứu dịch chuyển đến khu vực mới (khu vực Cái Bè – Cai Lậy) khi đáp ứng các điều kiện cần thiết và nguồn lực thực hiện.

Đối với trung tâm hành chính cấp xã, việc nghiên cứu, xác định vị trí sẽ tiếp tục được rà soát, cụ thể hóa trong các đồ án quy hoạch cấp dưới, bảo đảm phù hợp định hướng phát triển không gian, kết nối hạ tầng và yêu cầu quản lý.

Tầm nhìn đến năm 2050, Đồng Tháp hướng đến trở thành trung tâm nông nghiệp hiện đại và du lịch sinh thái của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước ở một số lĩnh vực nông nghiệp và phát triển công nghiệp tiên tiến; trở thành nơi đáng sống với đời sống người dân phồn vinh, xã hội văn minh, an toàn.

Quy hoạch cũng xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy logistics, tăng cường kết nối vùng; phát triển nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao gắn với chế biến và xuất khẩu; phát triển công nghiệp theo hướng bền vững; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và phát triển kinh tế - xã hội.