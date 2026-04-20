Đồng Tháp đề xuất được hỗ trợ 45.800 tỉ đồng đầu tư 7 dự án cao tốc, quốc lộ 20/04/2026 17:45

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, thống nhất danh mục các dự án cao tốc, quốc lộ đầu tư trung hạn giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn, với nhu cầu vốn khoảng 45.800 tỉ đồng từ ngân sách Trung ương.

Theo UBND tỉnh, giai đoạn 2021-2025, hạ tầng đường bộ từng bước được đầu tư, nâng cấp. Tuy nhiên, sau khi sáp nhập tỉnh, nhu cầu đầu tư các dự án quốc lộ lớn, vượt khả năng cân đối của địa phương.

Tỉnh đề xuất danh mục 7 dự án cụ thể:

Dự án mở rộng Quốc lộ 30 (đoạn từ Quốc lộ 1 đến cửa khẩu): Dài khoảng 119 km, quy mô cấp III đồng bằng. Mục tiêu nâng cấp tuyến đã xuống cấp, đảm bảo giao thông thông suốt và quốc phòng an ninh. Tổng kinh phí dự kiến 2.000 tỉ đồng.

Dự án đầu tư Quốc lộ 50, Quốc lộ 60 và 2 tuyến tránh Quốc lộ 50: Gồm tuyến tránh qua TP Mỹ Tho (cũ) dài 9,7 km, quy mô cấp II; tuyến tránh qua TP Gò Công (cũ) dài 5,87 km. Nhằm giảm tải giao thông qua trung tâm thành phố Mỹ Tho (cũ) và trung tâm thành phố Gò Công (cũ). Tổng kinh phí 2.745 tỉ đồng.

Dự án Quốc lộ 30B (đoạn qua Đồng Tháp): Dài khoảng 92 km, quy mô cấp III đồng bằng. Mục tiêu nhằm góp phần giảm tải cho Quốc lộ 1, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, mở rộng không gian đô thị, tạo nên sự thông suốt, đồng bộ và phát huy tối đa hiệu quả của mạng lưới giao thông hiện hữu, thúc đẩy phát triển liên kết vùng; tạo điều kiện thu hút đầu tư phát triển các khu, cụm công nghiệp, khu đô thị, du lịch. Tổng kinh phí hơn 8.808 tỉ đồng.

Dự án trục giao thông đô thị TP.HCM – Long An – Tiền Giang (quy hoạch Quốc lộ 50B): Dài khoảng 14 km; đoạn đô thị rộng 40 m, 6 làn xe; đoạn ngoài đô thị rộng 31 m, 6 làn xe. Tuyến đường có vai trò kết nối các tuyến giao thông quan trọng trong khu vực (Quốc lộ 50, Quốc lộ 50B, Quốc lộ 1, Quốc lộ 60...), hình thành tuyến giao thông động lực xuyên suốt từ TP.HCM đến tỉnh Đồng Tháp, kết nối TP.HCM đi các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long và ngược lại, thúc đẩy phát triển liên kết vùng. Tổng kinh phí 4.279 tỉ đồng.

Dự án cao tốc Hồng Ngự – Trà Vinh (đoạn Dinh Bà – Cao Lãnh): Dài khoảng 68 km, quy mô 4 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp. Mục tiêu là hình thành tuyến hành lang vận tải từ khu kinh tế cửa khẩu Dinh Bà (Đồng Tháp) về khu kinh tế Định An (tỉnh Vĩnh Long). Tổng kinh phí 22.000 tỉ đồng.

Dự án Quốc lộ N1 đoạn qua Đồng Tháp: Dài khoảng 39 km, quy mô cấp III đồng bằng. Mục tiêu tuyến tạo thành một mạng lưới giao thông hoàn chỉnh cho khu vực kinh tế cửa khẩu dọc biên giới Campuchia, kết nối cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng với cao tốc Hồng Ngự - Trà Vinh. Tổng kinh phí 3.500 tỉ đồng.

Dự án cao tốc Cao Lãnh – An Hữu giai đoạn 2: Mở rộng mặt cắt ngang từ 17 m lên 24,75 m, chiều dài tuyến 27,43 km, vận tốc thiết kế 100 km/h. Mục tiêu nhằm đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Cao Lãnh - An Hữu với quy mô hoàn chỉnh theo quy hoạch để đảm bảo đáp ứng điều kiện khai thác, năng lực thông hành và an toàn giao thông. Tổng kinh phí 4.600 tỉ đồng.

Các dự án được đề xuất triển khai chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030, tổng mức đầu tư gần 48.000 tỉ đồng, trong đó tỉnh đề xuất trung ương hỗ trợ khoảng 45.800 tỉ đồng