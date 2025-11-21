Đồng Tháp: Đẩy nhanh tiến độ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu 21/11/2025 11:03

(PLO)- Đến nay, Đồng Tháp đã giải ngân 65,9% vốn đầu tư công; dự án thành phần 1 cao tốc Cao Lãnh - An Hữu đang chờ 300.00 m³ đá về công trường và cam kết hoàn thành vào 19-12 này.

Ông Nguyễn Phi Đa, Chánh văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 của tỉnh là 16.393 tỉ đồng. Đến ngày 14-11, tỉnh đã giải ngân 8.777 tỉ đồng, đạt 65,9% kế hoạch Thủ tướng giao và 53,5% kế hoạch tỉnh huy động.

Cung cấp 26,1 triệu m³ cát cho 8 tuyến cao tốc trọng điểm

Theo UBND tỉnh, Đồng Tháp đang cung ứng cát cho 8 tuyến cao tốc, với tổng khối lượng cần cung cấp 26,1 triệu m³ từ 32 mỏ đã được cấp phép. Tính đến ngày 13-11, tỉnh đã cung cấp 12,15 triệu m³ (Đồng Tháp cũ: 10,16 triệu m³; Tiền Giang cũ: 1,99 triệu m³).

Trong đó, cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang - Cà Mau: 6,95/7 triệu m³; cao tốc Cao Lãnh - An Hữu thành phần 2: 1,19/1,74 triệu m³; đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất và Gò Quao - Vĩnh Thuận: 0,074/1,8 triệu m³; cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng: 0,3/2,89 triệu m³; cao tốc Cao Lãnh - Lộ Tẻ: 478.322/530.000 m³; cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh đã khai thác 46.636 m³.

Cao tốc Cao Lãnh – An Hữu đang chờ 300.000 m³ đá

Dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư 7.496 tỉ đồng. Dự án gồm hai dự án thành phần là thành phần 1 dài 16 km, tổng mức đầu tư 3.640 tỉ đồng, do UBND Đồng Tháp làm chủ quản; thành phần 2 dài 11,45 km, tổng mức đầu tư 3.856 tỉ đồng, do UBND Tiền Giang (nay thuộc Đồng Tháp) làm chủ quản.

Dự án thành phần 1 cao tốc Cao Lãnh - An Hữu đang đẩy nhanh tiến độ đảm bảo hoàn thành vào 19-12 này.

Đồng Tháp phấn đấu hoàn thành thông xe toàn cao tốc Cao Lãnh - An Hữu vào 30-4-2026.

Theo ông Nguyễn Phi Đa, hiện dự án thành phần 1 đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, thi công đạt 68%, giải ngân 100%. Tuy nhiên, khu vực nền đất yếu khiến thời gian gia tải kéo dài, đồng thời thiếu khoảng 300.000 m³ đá. Tỉnh đã làm việc với tỉnh An Giang để bổ sung nguồn vật liệu. Đồng Tháp cam kết hoàn thành dự án trước ngày 19-12-2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Dự án thành phần 2 đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, điện lực đang phối hợp di dời hạ tầng. Tiến độ thi công đạt 56,14%, giải ngân hơn 74%. Việc triển khai gặp 1 số vướng mắc liên quan tại Thông tư 08 về định mức xây dựng, tỉnh đã kiến nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn. Đồng Tháp phấn đấu đến 30-4-2026 thông xe kỹ thuật giai đoạn 1 và thông toàn tuyến.