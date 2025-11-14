Đồng Tháp: Hơn 421 tỉ xây nhà ở công vụ cho cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính 14/11/2025 14:46

(PLO)- HĐND tỉnh Đồng Tháp vừa thông qua chủ trương đầu tư xây dựng nhà ở công vụ tỉnh Đồng Tháp cho cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, tổng mức đầu tư hơn 421 tỉ đồng.

Ngày 14-11, HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề).

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét và thông qua 10 nghị quyết, như: Nghị quyết quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết quy định biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị quyết quy định hỗ trợ lãi suất vay vốn, kinh phí hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh…

Đáng chú ý là Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án nhà ở công vụ tỉnh Đồng Tháp.

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, trong đó hợp nhất toàn bộ tỉnh Tiền Giang và tỉnh Đồng Tháp cũ để thành lập tỉnh Đồng Tháp mới, nhu cầu tổ chức lại bộ máy và bảo đảm chỗ ở cho đội ngũ cán bộ, công chức phát sinh cấp thiết.

Sau sắp xếp, tổng số cán bộ, công chức được phân công đến làm việc tại trung tâm hành chính – chính trị mới khoảng 1.102 người, trong khi quỹ nhà công vụ và nhà ở xã hội hiện có còn hạn chế. UBND tỉnh đã ban hành Phương án bố trí nhà ở công vụ tạm thời tại một số cơ sở như nhà ở công vụ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, chung cư số 2 Lê Văn Duyệt và khuôn viên Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Công đoàn.

Nhà ở công vụ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đồng Tháp.

Tuy nhiên, phương án này chỉ đáp ứng tạm thời, còn nhiều bất cập: tiêu chuẩn diện tích, trang thiết bị chưa phù hợp; các khu nhà ở công vụ phân tán gây khó khăn cho quản lý; khoảng 900 công chức chưa có chỗ ở ổn định, phải thuê trọ tại khu vực lân cận.

Trong khi đó số lượng công chức được tiếp nhận và điều động đến công tác tại các cơ quan chuyên môn của tỉnh Đồng Tháp mới là 1.533 người, tiếp tục gây áp lực lớn lên quỹ nhà ở công vụ.

Từ thực tiễn này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh chủ trương đầu tư dự án nhà ở công vụ tỉnh Đồng Tháp tại phường Trung An, nhằm bảo đảm chỗ ở ổn định, phục vụ yêu cầu tổ chức bộ máy sau sắp xếp đơn vị hành chính và đáp ứng mục tiêu phát triển nhà ở của tỉnh.

Theo đó, nhà công vụ tỉnh có quy mô 1 tầng hầm, 8 tầng nổi, khoảng 285 căn hộ, kèm hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ (san nền, cổng – hàng rào, nhà bảo vệ, nhà xe, sân đan, cây xanh, điện – nước tổng thể, PCCC…).

Đối tượng thụ hưởng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở xa đến làm việc tại trung tâm hành chính mới theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tổng vốn đầu tư hơn 421 tỉ đồng từ ngân sách tỉnh. Thời gian thực hiện là bốn năm.

UBND tỉnh đánh giá việc đầu tư khu nhà ở công vụ tập trung là cần thiết và cấp bách để bảo đảm điều kiện sinh hoạt, ổn định đội ngũ cán bộ sau sắp xếp địa giới hành chính, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại.