Đồng Tháp có tân Chủ tịch UBND tỉnh 17/11/2025 18:20

(PLO)- Ông Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Chiều 17-11, HĐND tỉnh Đồng Tháp khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tiến hành kỳ họp thứ 5, bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Tại cuộc họp, HĐND tỉnh đã biểu quyết về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đối với ông Trần Trí Quang, nhiệm kỳ 2021-2026 (đã được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030)

Ông Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp được giới thiệu bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Kết quả đa số đại biểu có mặt đồng ý ông Phạm Thành Ngại giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phạm Thành Ngại sinh năm 1971 tại xã Lương Thế Trân, H.Cái Nước (Cà Mau). Ông Ngại có trình độ thạc sĩ Luật kinh tế, cử nhân Luật, cao cấp lý luận chính trị - hành chính và quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên cao cấp.

Ông Phạm Thành Ngại từng đảm nhận các chức vụ: Phó chủ tịch UBND H.Trần Văn Thời, Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí Thư Huyện ủy Năm Căn, Bí Thư Thành ủy Cà Mau, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Từ tháng 11.2024, ông Ngại được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau. Đến tháng 6.2025 ông Ngại tiếp tục được chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau (sau sáp nhập Cà Mau và Bạc Liêu).