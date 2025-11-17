Ông Trần Trí Quang được chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long

Chiều 17-11, Tỉnh uỷ Vĩnh Long tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long.
Theo đó ông Trần Trí Quang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030.
Ông Trần Trí Quang, sinh ngày 10-7-1977, quê quán: Đồng Tháp
Trình độ học vấn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Thạc sĩ chuyên ngành xây dựng công trình giao thông; Đại học xây dựng chuyên ngành Kỹ thuật công trình Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.
Quá trình công tác:
Từ tháng 1-2016 đến 11-2020: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp.
Từ tháng 12/2020 - 7/2022: Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.
Từ tháng 8/2022 - 10/2023: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Cao Lãnh.
Từ tháng 11-2023 đến tháng 2-2025: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.
Từ đầu tháng 3-2025: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp
Ngày 28-3 HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa X bầu đồng chí Trần Trí Quang giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2026.