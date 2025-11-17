Ông Trần Trí Quang được chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long 17/11/2025 14:07

(PLO)- Ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030

Chiều 17-11, Tỉnh uỷ Vĩnh Long tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long.

Theo đó ông Trần Trí Quang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Thành Tâm, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định và hoa chúc mừng ông Trần Trí Quang được chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long.