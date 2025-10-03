Danh sách Ban Chấp hành, Bí thư và Phó Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long 03/10/2025 12:36

Ngày 3-10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Nguyễn Thành Tâm, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị.

Theo đó, Bộ Chính trị đã quyết định chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030, gồm 83 người.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030

1. Ông Trần Văn Lâu: Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long.

2. Bà Hồ Thị Hoàng Yến: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

3. Ông Lữ Quang Ngời: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Ông Nguyễn Minh Dũng: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

5. Ông Kim Ngọc Thái: Phó Bí thư Tỉnh ủy.

6. Ông Lê Văn Hẳn: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh.

7. Ông Lâm Minh Đằng: Phó Bí thư Tỉnh ủy.

8. Ông Nguyễn Văn Hiếu: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

9. Bà Nguyễn Thị Minh Trang: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

10. Ông Bùi Văn Nở: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

11. Ông Lê Thanh Vân: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

12. Ông Hồ Văn Minh: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

13. Ông Đặng Quốc Khởi: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

14. Ông Trương Thành Dãnh: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh.

15. Ông Lê Thanh Bình: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh.

16. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh.

17. Ông Kim Rương: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

18. Ông Nguyễn Văn Tuấn: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

19. Ông Đặng Văn Chính: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

20. Ông Nguyễn Trúc Sơn: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

21. Ông Trương Đặng Vĩnh Phúc: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính.

22. Ông Trần Quốc Tuấn: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Công thương.

23. Ông Trần Minh Trang: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy Trưởng Bộ CHQS tỉnh.

24. Ông Nguyễn Thanh Hải: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

25. Bà Trương Thanh Nhuận: Tỉnh ủy viên, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

26. Ông Võ Thanh Danh: Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

27. Ông Nguyễn Văn Dũng: Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

28. Bà Kiên Thị Minh Nguyệt: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

29. Ông Kiên Sóc Kha: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

30. Ông Phạm Thành Lập: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

31. Bà Lê Thị Nghĩa Nhân: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

32. Ông Nguyễn Hoàng Khải: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

33. Bà Nguyễn Trúc Hạnh: Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Phạm Hùng.

34. Ông Tăng Chí Huấn: Tỉnh ủy viên, Phó Tổng biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long.

35. Ông Nguyễn Văn Minh: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch MTTQVN tỉnh.

36. Ông Nguyễn Văn Dũng: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

37. Ông Nguyễn Phúc Linh: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

38. Bà Nguyễn Thị Kim Thoa: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBMTTQ - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh.

39. Ông Thạch Phước Bình: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tỉnh Vĩnh Long.

40. Bà Nguyễn Thị Yến Nhi: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tỉnh Vĩnh Long.

41. Bà Lê Thị Thúy Kiều: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

42. Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

43. Ông Châu Văn Hòa: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

44. Bà Nguyễn Thị Bé Mười: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

45. Ông Nguyễn Quỳnh Thiện: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

46. Ông Nguyễn Mạnh Hùng: Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

47. Ông Nguyễn Văn Phương: Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế.

48. Ông Lê Đồng Khởi: Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra Nhà nước tỉnh.

49. Bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh.

50. Ông Phạm Minh Thiện: Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Tài chính.

51. Bà Thạch Thị Thu Hà: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

52. Ông Lâm Văn Tân: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

53. Ông Phạm Minh Truyền: Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

54. Ông Dương Văn Phúc: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng.

55. Bà La Thị Thúy: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo.

56. Bà Đoàn Hồng Hạnh: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh.

57. Ông Hồ Thanh Tuấn: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp.

58. Ông Dương Hoàng Sum: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch.

59. Ông Nguyễn Văn Ngừng: Tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh.

60. Ông Bùi Quang Sơn: Tỉnh ủy viên, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh.

61. Ông Nguyễn Thanh Trúc: Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

62. Ông Phan Ngọc Tính: Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

63. Ông Nguyễn Văn Hoa: Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.

64. Ông Đoàn Minh Trung: Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy Trưởng BCHQS tỉnh.

65. Ông Trần Xuân Thiện: Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh.

66. Ông Phạm Minh Hoàng: Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh.

67. Ông Trần Quốc Hợp: Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh.

68. Ông Trần Ngọc Bá Nhân: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Long Hồ.

69. Ông Võ Quốc Thanh: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Phường Long Châu.

70. Bà Trần Thị Bích Phượng: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Càng Long.

71. Ông Nguyễn Văn Tám: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Tiểu Cần.

72. Bà Trần Thị Kim Chung: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Cầu Ngang.

73. Ông Dương Hiền Hải Đăng: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Phường Trà Vinh.

74. Ông Dương Văn Triệu: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Phường Duyên Hải.

75. Ông Trần Tú Anh: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Bình Đại.

76. Ông Nguyễn Thái Bình: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Xã Giồng Trôm.

77. Ông Châu Văn Bình: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Phường Bến Tre.

78. Ông Hà Quốc Cường: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Mỏ Cày.

79. Ông Nguyễn Văn Đảm: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Khởi.

80. Ông Võ Văn Phú: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Ba Tri.

81. Bà Phạm Thị Thanh Thảo: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Phước Mỹ Trung.

82. Ông Phan Song Toàn: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Phú Túc.

83. Ông Bùi Minh Tuấn: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Phường An Hội.