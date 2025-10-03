Ông Trần Văn Lâu được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long

Ngày 3-10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Nguyễn Thành Tâm, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị về nhân sự.
Ông Tâm cho biết, vừa qua Bộ Chính trị đã có các quyết định điều động, chỉ định ông Ngô Chí Cường giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp, phân công ông Ngô Chí Cường tiếp tục điều hành, chỉ đạo hết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030 trước khi thực hiện nhiệm vụ mới.
Ông Tâm cũng đã công bố quyết định điều động, phân công chỉ định chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long. Cụ thể Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030 ; ông Lâu sẽ nhận nhiệm vụ ngay sau Đại hội.
Ông Trần Văn Lâu sinh ngày 5-3-1970; quê quán: Xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước; Cử nhân Chính trị học chuyên ngành Quản lý xã hội;
Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị.
- Ông Lâu xuất thân từ quân đội, từng học tại Trường Thiếu sinh quân Quân khu 9 (1985 -1989). Sau đó tiếp tục là học viên tại Trường Sĩ quan Công binh. Từ năm 1990, ông công tác trong lực lượng vũ trang, trải qua nhiều chức vụ tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) các cấp ở tỉnh Hậu Giang (cũ) và Sóc Trăng với nhiều vị trí như Chính trị viên, Phó Chính ủy, Chính ủy và Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng và được phong hàm đến Đại tá.
- Từ tháng 11-2020 ông Trần Văn Lâu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025; Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2016-2021, nhiệm kỳ 2021-2026
- Từ tháng 7-2025 ông Trần Văn lâu được chỉ định làm Chủ tịch UBND TP Cần Thơ sau hợp nhất với tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng