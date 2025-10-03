Ông Trần Văn Lâu được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long 03/10/2025 12:34

(PLO)- Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 3-10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Nguyễn Thành Tâm, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị về nhân sự.

Ông Tâm cho biết, vừa qua Bộ Chính trị đã có các quyết định điều động, chỉ định ông Ngô Chí Cường giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp, phân công ông Ngô Chí Cường tiếp tục điều hành, chỉ đạo hết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030 trước khi thực hiện nhiệm vụ mới.

Ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao trao quyết định của Bộ chính trị và tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Tỉnh uỷ Vĩnh Long

Ông Tâm cũng đã công bố quyết định điều động, phân công chỉ định chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long. Cụ thể Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030 ; ông Lâu sẽ nhận nhiệm vụ ngay sau Đại hội.