Ông Phạm Thành Ngại làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp 17/11/2025 17:07

(PLO)- Ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2025-2030

Chiều 17-11, Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp.

Theo đó, ông Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Thành Tâm, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trao quyết định và hoa chúc mừng ông Phạm Thành Ngại được chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

Ông Phạm Thành Ngại sinh năm 1971, quê ở Cà Mau. Trình độ: Thạc sĩ Luật Kinh tế; Cử nhân Luật; Cao cấp lý luận chính trị - hành chính.

Từ năm 1994, ông có công tác tại huyện Trần Văn Thời và giữ các chức vụ Phó chánh Văn phòng, Quyền Chánh văn phòng Huyện ủy, Chánh văn phòng Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy thị trấn Sông Đốc, Phó chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời.

Từ tháng 1-2011, ông chuyển công tác về Văn phòng Tỉnh ủy và giữ các chức vụ phó Chánh Văn phòng rồi Chánh văn phòng Tỉnh ủy. Từ tháng 6-2018, ông là Bí thư Huyện ủy Năm Căn.

Tháng 8-2020, ông Phạm Thành Ngại làm Bí thư Thành ủy Cà Mau. Một năm sau đó, (9-2021), ông giữ chức Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Tháng 11-2024, ông giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.