Phó Chủ tịch Quốc hội thăm Trung tâm phục vụ hành chính công, tặng quà người có công tại Đồng Tháp 26/07/2025 14:13

Ngày 26-7, ông Lê Minh Hoan- Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác đến thăm Trung tâm hành chính công phường Mỹ Tho; thăm tặng quà gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Về phía lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp có ông Lê Quốc Phong- Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Thành Diệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh…

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan (áo xanh, bìa phải) thăm Trung tâm phục vụ hành chính công phường Mỹ Tho

Báo cáo cùng đoàn công tác, lãnh đạo Trung tâm phục vụ hành chính công phường Mỹ Tho cho biết, hiện Trung tâm được bố trí 1 Phó Chủ tịch UBND phường trực tiếp chỉ đạo điều hành; 1 Phó Giám đốc và 5 công chức chuyên trách theo dõi tiếp nhận và trả kết quả tại các quầy; 7 công chức từ các bộ phận chuyên môn được cử đến để xử lý thủ tục hành chính theo quy trình liên thông.

Ngoài ra, Trung tâm còn bố trí 1 công chức trực bàn hướng dẫn, phục vụ người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và hỗ trợ sử dụng VNeID, định danh điện tử.

Trung tâm làm việc liên tục 7 ngày/tuần, đáp ứng linh hoạt nhu cầu giao dịch hành chính của người dân trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan (áo xanh) thăm Trung tâm phục vụ hành chính công phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp

Từ khi chính thức vận hành (từ ngày 1-7-2025) đến nay, Trung tâm tiếp nhận hơn 800 hồ sơ và xử lý thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: hộ tịch, chứng thực, đất đai, môi trường, xây dựng, y tế, bảo trợ xã hội, kinh tế, thương mại, tài chính…

Quy trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả được chuẩn hóa, số hóa theo đúng danh mục thủ tục hành chính của UBND tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia; Ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối thông suốt với Cổng dịch vụ công của tỉnh và quốc gia. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt trên 95%, phần lớn được xử lý đúng hạn hoặc sớm hơn thời gian quy định…

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo Trung tâm phục vụ hành chính công tại phường Mỹ Tho

Phó chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan đánh giá cao sự chủ động của địa phương trong việc chuẩn bị cơ sở vật chất, tổ chức nhân sự đưa bộ máy chính quyền vào vận hành ổn định; đặc biệt Trung tâm hoạt động cả ngày thứ 7 để phục vụ người dân trong giải quyết thủ tục hành chính…

Nhân kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà 5 gia đình là người có công tại phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp gồm: ông Lê Văn Luông (thương binh hạng 4/4); ông Trần Ngọc Vân (thương binh hạng 2/2); bà Phạm Thị Hạnh (vợ liệt sĩ); bà Nguyễn Thị Hai (vợ liệt sĩ) bà Lê Thị Bé (vợ liệt sĩ).

Phó Chủ tịch Quốc hội thăm tặng quà gia đình thương binh tại phường Trung An.

Đến thăm các gia đình, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước sự cống hiến, hi sinh và mất mát to lớn của các thương binh, các gia đình người có công trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc.

Tại các nơi đến, Phó Chủ tịch Quốc hội ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần của các thương binh, các gia đình người có công; gửi đến mỗi gia đình phần quà ý nghĩa nhân kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh liệt sĩ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan thăm hỏi sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần gia đình người có công

Phó Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà gia đình người có công nhân kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh liệt sĩ

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan bày tỏ mong muốn các thương binh, gia đình người có công với cách mạng luôn mạnh khỏe, sống lạc quan, tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng nêu gương sáng cho con cháu, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển kinh tế- xã hội của quê hương, đất nước...