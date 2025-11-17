Chủ tịch tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời được chỉ định làm Phó bí thư tỉnh uỷ Cà Mau 17/11/2025 11:01

Sáng ngày 17-11, tại Cà Mau, Tỉnh ủy Cà Mau đã tổ chức hội nghị Công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Lữ Quang Ngời, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, đã được điều động, chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, ông Ngời cũng được giới thiệu để Hội đồng nhân dân tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Ông Lữ Quang Ngời phát biểu nhậm chức. Ảnh: CTV

Quyết định của Ban Bí thư nêu rõ việc ông Lữ Quang Ngời thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long. Việc điều động này nằm trong chủ trương luân chuyển, sắp xếp cán bộ chiến lược của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là chủ trương về việc Chủ tịch tỉnh, thành không phải là người địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Tâm, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã đánh giá cao ông Lữ Quang Ngời là một cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và quản lý Nhà nước. Ông Ngời được nhận xét là người quyết liệt, sâu sát cơ sở và có khả năng quy tụ, đoàn kết trong cơ quan, đơn vị.

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương bày tỏ tin tưởng rằng, với kinh nghiệm công tác ở các vị trí chủ chốt cấp tỉnh, ông Ngời sẽ nhanh chóng nắm bắt công việc tại Cà Mau, phát huy năng lực và cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, thúc đẩy Cà Mau phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, ông Lữ Quang Ngời, đã bày tỏ sự vinh dự và nhận thức rõ đây là trách nhiệm nặng nề đối với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Cà Mau. Trên cương vị mới, ông cam kết sẽ sâu sát cơ sở, lắng nghe nhân dân, tăng cường giám sát việc thực hiện công vụ, kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân và doanh nghiệp, từ đó tạo sự phát triển bền vững và nâng cao đời sống người dân. Ông cũng hứa sẽ đem toàn bộ khả năng, trí tuệ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của tỉnh.