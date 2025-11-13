Thi trói cua, đua cua... tại Ngày hội cua Cà Mau lần thứ II năm 2025 13/11/2025 17:09

(PLO)- Ngày hội cua Cà Mau lần thứ II - năm 2025 sẽ có không gian ẩm thực đặc sắc từ các món ngon từ cua Cà Mau cùng nhiều trò chơi như trói cua nhanh, đua cua...

Chiều 13-11, tại họp báo cung cấp thông tin tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau đã thông tin về Ngày hội cua Cà Mau lần thứ II với chủ đề “Cua Cà Mau: Hương rừng - Vị biển”, dự kiến tổ chức từ ngày 16 đến 22-11.

Ngày hội sẽ được tổ chức tập trung tại các phường: An Xuyên, Tân Thành, Lý Văn Lâm, Bạc Liêu, Hiệp Thành thuộc tỉnh Cà Mau.

Lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau tại họp báo. Ảnh: HÀ THƯ

Dự kiến, lễ khai mạc diễn ra lúc 20 giờ ngày 16-11 tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên. Chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng chủ đề “Cua Cà Mau: Hương rừng – Vị biển” sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau và các đài địa phương.

Ngày hội có chuỗi hoạt động phong phú, trong đó, tổ chức không gian trưng bày, triển lãm thương mại ngành cua, sản phẩm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và sản phẩm OCOP, với hơn 300 gian hàng của các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Đáng chú ý, ngày hội còn có không gian ẩm thực về cua Cà Mau, tổ chức chế biến, quảng diễn món ăn từ cua Cà Mau; tổ chức cuộc thi “Xác lập kỷ lục” về cua Cà Mau nhằm tuyển chọn cua lớn nhất từ các hộ dân trên địa bàn tỉnh, trưng bày giới thiệu mô hình nuôi cua thương phẩm, cua lột…

Trong khuôn khổ ngày hội, tổ chức các trò chơi dân gian bắt cua nhanh, trói cua nhanh, đua cua...; sáng tác biểu trưng cua Cà Mau; liên hoan nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ Cà Mau; Giải Marathon - Cà Mau 2025; tham quan các mô hình, làng nghề và trải nghiệm du lịch Cà Mau;…

Ngoài ra, ngày hội còn có chuỗi sự kiện CamaUP’25 – Ngày hội Khởi nghiệp tỉnh Cà Mau, chủ đề “Thủy sản xanh – Xu hướng phát triển bền vững” với các hoạt động: chung kết cuộc thi khởi nghiệp “Thủy sản xanh - Xu hướng phát triển bền vững” năm 2025, diễn đàn Kết nối khởi nghiệp, trưng bày, quảng bá sản phẩm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

Cà Mau cũng tổ chức Hội thảo quốc tế “Đổi mới sáng tạo phát triển bền vững ngành cua biển Cà Mau – Việt Nam” với sự tham dự của chuyên gia đến từ Thái Lan, Indonesia, Philippines và Việt Nam.

Các hoạt động của Ngày hội sẽ được cập nhật thường xuyên trên Trang thông tin điện tử Ngày hội Cua Cà Mau – Lần thứ II năm 2025 tại https://ngayhoicua.camau.gov.vn và Cổng thông tin điện tử tỉnh Cà Mau https://camau.gov.vn

Cũng tại họp báo, UBND tỉnh Cà Mau thông tin về sự kiện “Xin chào Cà Mau” từ ngày 18 đến 22-11. Sự kiện lần này, Cà Mau sẽ kết hợp với TP.HCM tổ chức hội nghị kết nối hợp tác đầu tư cho doanh nghiệp TP.HCM vào tỉnh Cà Mau, diễn ra sáng 18-11 tại khách sạn Rex Sài Gòn.

Hội nghị dự kiến quy tụ khoảng 300 đại biểu đến từ các bộ, ngành trung ương, tổ chức quốc tế, các hiệp hội doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, cùng lãnh đạo TP.HCM và tỉnh Cà Mau.

Cùng ngày, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM, sẽ khai mạc Lễ hội Ẩm thực – Ngày hội cua Cà Mau năm 2025 với khoảng 100 gian hàng. Người dân và du khách sẽ được thưởng thức các món ngon từ cua Cà Mau, xem nghệ nhân biểu diễn nấu ăn, trò chơi dân gian….

Ông Huỳnh Chí Nguyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết lãnh đạo địa phương kỳ vọng chuỗi sự kiện này sẽ giúp Cà Mau kết nối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu các dự án và đầu tư tại Cà Mau. Trong đó, tập trung các dự kinh tế, năng lượng, công nghiệp, thương mại, du lịch, logistic,… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyện cho biết năm 2025, Cà Mau ước tính có thể đạt tăng trưởng trên 8%, cơ cấu khu vực nông nghiệp chiếm 36%.