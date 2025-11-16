Cà Mau: Khai mạc Ngày hội cua lần thứ II năm 2025 16/11/2025 21:04

(PLO)- Nhằm tôn vinh và nâng tầm giá trị kinh tế, du lịch của sản phẩm đặc trưng, Ngày hội cua Cà Mau lần thứ II - năm 2025 chính thức được khai mạc.

Vào lúc 19h30, ngày 16 tháng 11 năm 2025 (Chủ nhật) tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển (đường Lê Duẩn, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau) đã diễn ra lễ khai mạc Ngày hội cua tỉnh Cà Mau lần thứ II năm 2025. Toàn bộ chương trình Lễ khai mạc được truyền hình trực tiếp từ lúc 20h cùng ngày.

Cà Mau chính thức khai mạc Ngày hội cua Cà Mau. Ảnh: BTC

Ông Phạm Văn Thiều, Phó bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau phát biểu khai mạc.

Ngày hội kéo dài từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 11 năm 2025, là chuỗi sự kiện quảng bá toàn diện về tiềm năng kinh tế và du lịch Cà Mau.

Điểm nhấn các hoạt động chính:

Không gian Trưng bày, Triển lãm và các hoạt động Thương mại: Giới thiệu thành tựu nổi bật của ngành Cua, sản phẩm khởi nghiệp, và các sản phẩm OCOP. Cùng với đó là Không gian Ẩm thực Cua Cà Mau và Không gian Hội chợ thương mại tổng hợp , kéo dài từ ngày 16 đến 22/11/2025, tạo cơ hội cho du khách thưởng thức và giao lưu thương mại.

Giới thiệu thành tựu nổi bật của ngành Cua, sản phẩm khởi nghiệp, và các sản phẩm OCOP. Cùng với đó là và , kéo dài từ ngày 16 đến 22/11/2025, tạo cơ hội cho du khách thưởng thức và giao lưu thương mại. Không gian Quảng diễn Các món ngon từ Cua Cà Mau kết hợp Đặc sản 34 tỉnh, thành phố: Khai mạc vào lúc 18:00 ngày 17/11/2025 tại Khu vực Ẩm thực Quảng trường Phan Ngọc Hiển . Đây là cơ hội vàng để Cà Mau khẳng định vị thế ẩm thực, đồng thời kết nối giao lưu văn hóa, du lịch với các địa phương trên cả nước.

Khai mạc vào lúc tại Khu vực Ẩm thực Quảng trường Phan Ngọc Hiển . Đây là cơ hội vàng để Cà Mau khẳng định vị thế ẩm thực, đồng thời kết nối giao lưu văn hóa, du lịch với các địa phương trên cả nước. Hội thảo Khoa học "Đổi mới sáng tạo phát triển bền vững ngành Cua biển Cà Mau - Việt Nam": Diễn ra vào ngày 08/11/2025, nhằm định hướng chiến lược phát triển ngành cua theo hướng bền vững, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng và thương hiệu cua Cà Mau trên thị trường quốc tế.

Diễn ra vào ngày 08/11/2025, nhằm định hướng chiến lược phát triển ngành cua theo hướng bền vững, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng và thương hiệu cua Cà Mau trên thị trường quốc tế. Chuỗi sự kiện CAMAUP 28 - Ngày hội Khởi nghiệp Tỉnh Cà Mau 2025: Với chủ đề "Xây xanh - Xu hướng phát triển bền vững".

Người dân Cà Mau đến tham gia lễ khai mạc Ngày hội cua Cà Mau. Ảnh: CTV

Ngày hội cua là nơi người dân và du khách có thể thử sức trong các cuộc thi dân gian độc đáo, gắn liền với nghề nuôi cua truyền thống. Các cuộc thi hấp dẫn nhằm tôn vinh người nông dân và ẩm thực:

Tên Cuộc thi Thời gian Địa điểm Mò cua nhanh nhất 18h00 - 19h30, ngày 16/11/2025 (Chủ nhật) Quảng trường Phan Ngọc Hiển Càng cua to nhất xứ Cua và Trói cua nhanh nhất 18h30 - 20h30, ngày 19/11/2025 (Thứ Tư) Quảng trường Phan Ngọc Hiển

Ngoài ra, còn có các cuộc thi khác như "Đường đua huyền thoại" và "Vũ điệu sôi động". Đặc biệt, cuộc thi Càng cua to nhất xứ Cua và Mò cua nhanh nhất là cơ hội để tôn vinh kỹ năng, sự khéo léo của người dân đất Mũi và giới thiệu những con cua chất lượng, kích thước "khủng" của Cà Mau. Ban tổ chức đã công bố giải thưởng lên đến hàng trăm triệu đồng cho mỗi cuộc thi, nhằm khuyến khích và thu hút đông đảo người dân tham gia.

Sự kiện "Xứ Cua Cà Mau" tại TP.HCM:

Sự kiện không chỉ diễn ra tại Cà Mau mà còn được quảng bá rộng rãi tại Thành phố Hồ Chí Minh với:

Hội nghị kết nối hợp tác đầu tư cho doanh nghiệp TP.HCM vào tỉnh Cà Mau: Diễn ra vào ngày 08/11/2025 tại Khách sạn REX.

Diễn ra vào ngày 08/11/2025 tại Khách sạn REX. Lễ hội Ẩm thực - Ngày hội Cua Cà Mau: Diễn ra từ ngày 18 đến 22/11/2025 tại Nhà Văn hóa Thanh niên.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật hoành tráng tại buổi khai mạc Ngày hội cua Cà Mau tối nay. Ảnh: CTV

Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ II - năm 2025 không chỉ là một lễ hội ẩm thực mà còn là một chiến lược quảng bá thương hiệu, thu hút đầu tư và du lịch, khẳng định Cà Mau là một trung tâm kinh tế biển năng động, nơi đặc sản cua biển vươn mình ra thị trường quốc tế.