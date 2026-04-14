Đồng Tháp có tân Phó Bí thư Tỉnh ủy 14/04/2026 11:17

Ngày 14-4, Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Thắng công bố Quyết định của Ban Bí thư chuẩn y ông Nguyễn Văn Mười - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025–2030.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Ngô Chí Cường chúc mừng ông Nguyễn Văn Mười được giao nhiệm vụ mới. Ông đánh giá tân Phó Bí thư là cán bộ tiêu biểu, gương mẫu, luôn thể hiện tinh thần quyết tâm, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trên cương vị mới, ông Nguyễn Văn Mười tiếp tục phát huy năng lực, phẩm chất, giữ vững vai trò hạt nhân đoàn kết, cùng tập thể lãnh đạo tỉnh tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Ông Ngô Chí Cường tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Mười được chuẩn y giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025–2030.

Nhận nhiệm vụ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Nguyễn Văn Mười cảm ơn sự tin tưởng giao nhiệm vụ của Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ông khẳng định sẽ giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, tiếp tục rèn luyện, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, ông cũng sẽ cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ gìn đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu theo nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh.