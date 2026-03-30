Ông Phạm Thành Ngại tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp 30/03/2026 13:44

Ngày 30-3, tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2026–2031, các đại biểu đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của UBND tỉnh.

Kết quả, ông Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh khóa X tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa XI với số phiếu tuyệt đối 85/85, đạt 100%.

Cùng với đó, 4 Phó Chủ tịch UBND tỉnh gồm các ông: Trần Văn Dũng, Nguyễn Thành Diệu, Huỳnh Minh Tuấn và Nguyễn Phước Thiện cũng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ trong nhiệm kỳ mới. HĐND tỉnh đồng thời bầu 13 Uỷ viên UBND tỉnh, hoàn thiện bộ máy lãnh đạo điều hành.

Lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh Đồng Tháp chúc mừng các thành viên UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại.

Phát biểu sau khi được bầu, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại nhấn mạnh định hướng xuyên suốt của nhiệm kỳ là “toàn diện – trọng tâm – kết nối – bứt phá – phát triển bền vững”; cam kết triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 đưa Đồng Tháp vào nhóm địa phương phát triển hàng đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng khẳng định sẽ đề cao kỷ cương, trách nhiệm người đứng đầu; khuyến khích đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; xây dựng chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.