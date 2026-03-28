Đồng Tháp đẩy mạnh phân cấp khi vận hành chính quyền hai cấp 28/03/2026 12:11

(PLO)- Tỉnh Đồng Tháp ban hành nhiều quyết định phân cấp, cải cách thủ tục hành chính và tăng cường hạ tầng số để vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo chủ trương của Trung ương, tỉnh Đồng Tháp đang tập trung hoàn thiện thể chế, kiện toàn bộ máy và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, thời gian qua địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương. Trong đó, tỉnh ban hành nhiều quyết định về phân cấp, phân quyền các lĩnh vực: quản lý tài sản hạ tầng cấp nước sạch nông thôn; tổ chức bộ máy, công chức, viên chức và an toàn thực phẩm.

Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được đẩy mạnh. Tỉnh đã bãi bỏ 12 TTHC đặc thù, đồng thời công bố danh mục thủ tục mới, sửa đổi theo quy định của bộ, ngành Trung ương. UBND tỉnh cũng phê duyệt phương án giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại kiểm tra hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Cao Lãnh. Ảnh: HẢI DƯƠNG.

Để tháo gỡ khó khăn, tỉnh ban hành quy chế tiếp nhận, luân chuyển và trả kết quả TTHC lĩnh vực đất đai. Quy trình này góp phần chuẩn hóa và phân định rõ trách nhiệm giữa các cấp.

Song song đó, tỉnh triển khai sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước; hoàn thành sắp xếp trạm y tế cấp xã trước ngày 31-12-2025. Về nhân lực, Sở Nội vụ đã thỏa thuận điều động 32 trường hợp bổ sung cho các xã, phường theo nội dung ủy quyền tại Quyết định số 1198/QĐ-UBND.

Qua rà soát, hiện có 35 xã, phường đề nghị được bổ sung nhân sự với tổng số 158 nhu cầu. Trong đó, yêu cầu trình độ Công nghệ thông tin và Kế toán chiếm số lượng lớn (mỗi ngành 36 trường hợp); tiếp đến là Luật (25 trường hợp), Xây dựng (13 trường hợp), Đất đai (11 trường hợp)... Tỉnh cũng tổ chức 29 lớp bồi dưỡng cho hơn 7.700 cán bộ, công chức, viên chức.

Đáng chú ý, hạ tầng số được đầu tư đồng bộ với 100% khóm, ấp có sóng 3G/4G và cáp quang. Tỉnh đã công bố 2.121 TTHC, với tỉ lệ số hóa hồ sơ đạt trên 97%.