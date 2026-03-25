Tổng Bí thư Tô Lâm: Mô hình chính quyền 2 cấp là cuộc cải cách về quản trị 25/03/2026 18:23

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý phải xác định việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp là cuộc cải cách về quản trị chứ không đơn thuần là sự điều chỉnh về tổ chức bộ máy.

Chiều 25-3, sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc.

Trung ương đã thống nhất rất cao nhiều vấn đề lớn, hệ trọng của Đảng và đất nước, đặc biệt là nhóm nội dung về công tác tổ chức, cán bộ và các quy định nền tảng của Đảng.

Phát biểu bế mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh và khái quát năm nội dung công việc cần thực hiện trong giai đoạn mới.

Đáng chú ý, về tổ chức bộ máy, Tổng Bí thư nhìn nhận mô hình chính quyền địa phương hai cấp hiện nay không chỉ là mô hình tổ chức hành chính mới, mà còn là phương thức quản trị địa phương mới. Từ đó, nhằm bỏ tầng nấc trung gian để tổ chức vận hành bộ máy chính quyền cơ sở thông suốt, với nguồn lực được phân bổ hợp lý, công nghệ và dữ liệu được sử dụng hiệu quả, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Ông lưu ý phải xác định đây là một cuộc cải cách về quản trị chứ không đơn thuần là một sự điều chỉnh về tổ chức bộ máy. Nếu chỉ dừng lại ở việc giảm tầng nấc trung gian, sáp nhập đầu mối, tinh giản hình thức, mà không đồng thời đổi mới cơ chế phân quyền, phân cấp, ủy quyền, không thiết kế lại quy trình xử lý công việc, không chuẩn hóa hệ thống dữ liệu, không làm rõ trách nhiệm người đứng đầu, không chuyển mạnh phương thức phục vụ từ hành chính quản lý sang hành chính phục vụ, kiến tạo phát triển thì hiệu quả cải cách sẽ rất hạn chế.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 2, khóa XIV. Ảnh: PHẠM THẮNG

Song song đó, phải bảo đảm nguyên tắc cấp tỉnh mạnh về chiến lược, cấp xã mạnh về thực thi. Nêu định hướng cụ thể, Lãnh đạo Đảng nhấn mạnh cấp tỉnh không sa vào xử lý sự vụ, làm thay cấp dưới, ôm đồm những việc cơ sở có thể làm được. Thay vào đó, phải tập trung vào những vấn đề mang tính quy hoạch, chiến lược, đầu tư lớn, điều phối nguồn lực, quản trị rủi ro, kiểm tra, giám sát và bảo đảm tính thống nhất, liên kết trong toàn địa bàn, trong vùng.

Ngược lại, cấp xã phải được trao điều kiện về nguồn lực để tạo không gian phát triển bên cạnh nhiệm vụ thực sự trở thành nơi giải quyết các công việc trực tiếp gắn với người dân, doanh nghiệp, địa bàn, đời sống hằng ngày, an sinh xã hội, trật tự cơ sở, thủ tục thiết yếu và các yêu cầu cấp bách từ thực tiễn.

Nhấn mạnh phân quyền phải đi liền với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực và hoàn thiện công cụ kiểm soát, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định không thể giao thêm nhiệm vụ cho cấp xã mà không giao tương xứng về cơ chế, biên chế, ngân sách, dữ liệu, hạ tầng số và cơ chế giám sát, kiểm tra phù hợp. Vì vậy, ông yêu cầu phải đảm bảo phương châm giao quyền đến đâu, bảo đảm nguồn lực đến đó; phân cấp đến đâu, kiểm soát chặt chẽ đến đó; trao nhiệm vụ đến đâu, nâng cao năng lực tương ứng đến đó.

Việc điều hành hoạt động mô hình chính quyền địa phương hai cấp phải được thực hiện với tư duy linh hoạt, khoa học, sát thực tiễn, chống rập khuôn, máy móc. Theo Tổng Bí thư, không thể lấy một khuôn mẫu duy nhất áp cho mọi địa phương, mọi đơn vị cơ sở, bởi điều kiện về dân số, diện tích, mức độ phát triển kinh tế - xã hội, khối lượng công việc… ở mỗi nơi là rất khác nhau.

“Nếu triển khai một cách cứng nhắc, rất dễ nảy sinh một bộ máy cồng kềnh mới ngay ở cấp cơ sở, đi ngược lại mục tiêu tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả mà chúng ta đã đặt ra” - Tổng Bí thư nói.

Cuối cùng, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định phải lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo thực chất, là tiêu chí cuối cùng để đánh giá thành công của mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

“Người dân không bị phiền hà; hồ sơ, thủ tục hành chính phải được giải quyết nhanh thông qua khoa học công nghệ, chuyển đổi số, tinh thần phục vụ Nhân dân của cán bộ và quan trọng nhất là cấp xã phải thực sự giải quyết được công việc ngay tại chỗ, phù hợp thực tiễn địa phương” – ông nêu rõ và một lần nữa khẳng định hiệu quả của cải cách phải được kiểm nghiệm bằng những kết quả rất cụ thể trong đời sống xã hội.