Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để quy hoạch tạo 'lỗ hổng', 'khoảng trống' 13/04/2026 12:23

Sáng 13-4, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo, Đảng, Nhà nước và đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu chính Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Ảnh: QH

Quy định của Đảng là “thể chế bản lề”

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến nhanh, rộng, tác động mạnh mẽ đến nhiều lĩnh vực, trong nước sau Đại hội XIV, kết quả bầu cử Quốc hội khóa XVI và kiện toàn tổ chức bộ máy đã tạo nền tảng quan trọng.

“Nhiệm vụ của chúng ta hiện nay là làm và làm đúng, làm quyết liệt, hiệu quả” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói.

Thực tế, trong một thời gian dài, ở không ít nơi, không ít cấp, vẫn tồn tại tư duy phát triển chủ yếu dựa vào cái sẵn có, lấy ngân sách nhà nước, đất đai và đầu tư công làm trụ cột chính.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói đó là cách tiếp cận coi nguồn lực phát triển là hữu hạn và tĩnh, thiên về phân chia hơn là tạo lập. Nếu không được điều chỉnh kịp thời, tư duy này sẽ trở thành lực cản lớn đối với quá trình phát triển trong giai đoạn mới.

"Một nền kinh tế muốn tăng trưởng cao, bền vững và có khả năng bứt phá, không chỉ vận hành trên nền tảng một nguồn lực đơn nhất, càng không thể đặt toàn bộ gánh nặng phát triển lên vai Nhà nước" - ông nhìn nhận.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu sau hội nghị là phải nắm vững, thấm nhuần và tổ chức thực hiện các nghị quyết, tạo chuyển biến rõ nét trong toàn hệ thống chính trị.

“Nếu đường lối, chủ trương là sự kết tinh của tầm nhìn, của ý chí chính trị thì các quy định của Đảng chính là thể chế bản lề để hiện thực hóa tầm nhìn đó, tổ chức hóa ý chí đó thành trật tự vận hành triển khai trên thực tế” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, thực tiễn cho thấy nơi nào quy định được quán triệt nghiêm túc, vận dụng đúng đắn thì kỷ cương được giữ vững, tổ chức được củng cố, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu được nâng cao. Ngược lại, nếu nhận thức không đầy đủ, thực hiện không nghiêm sẽ dẫn đến tùy tiện trong vận dụng, lỏng lẻo trong kỷ luật, thiếu thống nhất trong hành động.

Ông yêu cầu mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải “nhận thức đúng, hiểu sâu và thực hiện nghiêm các quy định của Đảng”, không được phép hiểu khác, làm khác.

Một nội dung được nhấn mạnh là yêu cầu đổi mới tư duy phát triển và nâng cao chất lượng quy hoạch.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, mỗi quy hoạch phát triển địa phương, quy hoạch ngành phải được nhìn trong cấu trúc tổng thể, gắn với liên kết vùng, gắn với tầm nhìn ‘hướng Đông- tỏa Tây’, ‘trục Bắc-Nam liền dải’. Đó là tầm nhìn tổ chức không gian phát triển quốc gia theo hướng lấy phía Đông làm không gian đột phá mở ra đại dương, từ đó lan tỏa sức phát triển sâu vào phía Tây đất nước; trục Bắc- Nam như dải xương sống của cơ thể con người.

Từ nền tảng đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ mỗi quyết định phát triển phải được xem xét trong quan hệ hữu cơ với hạ tầng, năng lượng, dân cư, lao động, bảo vệ môi trường, an ninh lương thực và yêu cầu phát triển dài hạn của đất nước.

“Không được để quy hoạch trở thành nơi phát sinh các lỗ hổng, khoảng trống hoặc mâu thuẫn lợi ích giữa các địa phương, các ngành, các cấp” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nêu thực tế: Các dự án không kết nối được với nhau, tình trạng từng dự án, từng khu đô thị, từng khu sinh thái không kết nối được, không đồng bộ. Nhà thì có nhưng không có chỗ đỗ xe, đường không có, trường học không có, bệnh viện không có, khu vui chơi không có, những sinh hoạt của người dân không có, thiếu quy hoạch sẽ rất khó khăn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh yêu cầu đặc biệt chú trọng quy hoạch năng lượng trong tổng thể phát triển quốc gia. "Không có năng lượng đủ, ổn định, bền vững, giá phù hợp và phân bổ hợp lý thì không thể có công nghiệp hóa hiện đại hóa thành công, không thể có tăng trưởng cao kéo dài, không thể có những không gian phát triển mới" - ông nhìn nhận.

Đi liền với quy hoạch là yêu cầu siết chặt kỷ luật trong phát triển dự án

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, mọi dự án phải được đặt trong quy hoạch tổng thể, được xem xét rõ ràng, nghiêm túc, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, chuẩn chất lượng, bảo đảm đồng bộ, hiện đại và vận hành lâu dài.

Dứt khoát chấm dứt tình trạng đầu tư theo phong trào, theo mong muốn chủ quan, theo cơ chế xin - cho, theo nhiệm kỳ, theo hình thức bề ngoài.

“Không thể đầu tư lớn mà tiêu chuẩn thấp, làm nhanh mà chất lượng không bảo đảm. Càng không thể xây dựng hôm nay mà ngày mai đã lạc hậu, thiếu đồng bộ, khó kết nối, khó khai thác. Phải đưa tầm nhìn hàng thế kỷ vào quy hoạch tổng thể” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng khẳng định một dự án tốt phải được đánh giá dựa trên hiệu quả kinh tế - xã hội thực chất, trong đó mức độ thụ hưởng của người dân là tiêu chí trung tâm.

Tuyệt đối, không lấy quy mô vốn thay cho hiệu quả, không lấy số lượng dự án thay cho chất lượng tăng trưởng, càng không lấy tốc độ giải ngân bề ngoài thay cho hiệu quả dài hạn.

Kết luận hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên “thực sự vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, chủ động hơn, quyết liệt hơn, thực chất hơn”.

Điều quan trọng hơn cả là phải tạo được niềm tin và động lực phát triển trong toàn xã hội. Khi người dân tin tưởng, doanh nghiệp tin tưởng, hệ thống vận hành thông suốt, nguồn lực được khơi thông, thì khát vọng phát triển sẽ được chuyển hóa thành sức mạnh thực tế.