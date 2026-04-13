Sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 2 khóa XIV 13/04/2026 06:04

(PLO)- Tại hội nghị, các đại biểu sẽ nghe quán triệt 5 chuyên đề. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng.

Sáng nay (13-4), Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Trung ương khóa XIV.

Theo chương trình dự kiến, tại Hội nghị, các đại biểu sẽ nghe quán triệt năm chuyên đề.

Cụ thể, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc sẽ trình bày chuyên đề “Quy định thi hành Điều lệ Đảng”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh trình bày chuyên đề “Nghị quyết về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng”.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV. Ảnh: PHẠM THẮNG

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết trình bày chuyên đề “Những nội dung cơ bản của Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí trình bày chuyên đề “Nghị quyết về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới”.

Chuyên đề “Kết luận về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 -2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng "2 con số"” sẽ do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị trình bày.

Trước đó, phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương chiều 25-3, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Trung ương đã thống nhất rất cao các vấn đề hệ trọng của Đảng và đất nước, đặc biệt là công tác tổ chức, cán bộ và các quy định nền tảng của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị toàn Đảng tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm "4 kiên định" gồm kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu quán triệt bốn nguyên tắc về phát triển kinh tế gồm tăng trưởng thực chất; kiên định nguyên tắc ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; tận dung hiệu quả nguồn lực, ưu tiên dự án trọng điểm, thúc đẩy hợp tác công - tư; tăng trưởng kinh tế cao phải gắn với đảm bảo phục vụ lợi ích, tinh thần của nhân dân và công bằng xã hội.

Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng nêu yêu cầu về phát huy mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo nguyên tắc cấp tỉnh mạnh về chiến lược, cấp xã mạnh về thực thi, đồng thời vận hành linh hoạt, sát thực tiễn. Đặc biệt, ông nhấn mạnh rằng phải xác định đây là một cuộc cải cách về quản trị, chứ không đơn thuần là một sự điều chỉnh về tổ chức bộ máy. Cùng đó, phân quyền phải đi liền với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực và hoàn thiện công cụ kiểm soát.

Công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được yêu cầu gắn với mục tiêu phát triển nhanh, bền vững. Về bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ chủ quyền, giữ vững môi trường hòa bình, bảo vệ thể chế, lòng tin xã hội, không gian mạng, dữ liệu và các lợi ích phát triển.