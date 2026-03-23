Trung ương họp riêng về giới thiệu nhân sự các chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước 23/03/2026 17:27

(PLO)- Trong ngày làm việc đầu tiên Hội nghị lần thứ 2, Trung ương Đảng họp riêng cho ý kiến công tác cán bộ về việc giới thiệu nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2026 - 2031; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Văn phòng Trung ương Đảng vừa có thông cáo ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV.

Theo đó, Hội nghị lần thứ Hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV được khai mạc tại Thủ đô Hà Nội vào sáng 23-3.

Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc và chủ trì Hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Bộ Chính trị điều hành Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV. Ảnh: PHẠM THẮNG

Sau phần khai mạc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp riêng cho ý kiến công tác cán bộ về việc giới thiệu nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2026 - 2031; bầu bổ sung Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Tổ để thảo luận, cho ý kiến về ba nội dung. Cụ thể, hoàn thiện mô hình quản lý các cơ quan truyền thông báo chí quốc gia, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội và Khoa học công nghệ phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới.

Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XIV, và Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại Hội trường để tiếp tục thảo luận và cho ý kiến về các nội dung nêu trên.

Sau đó, Trung ương và các đại biểu làm việc tại Tổ, thảo luận về các nội dung, gồm (1) Quy định thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. (2) Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. (3) Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIV. (4) Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng.

Phát biểu khai mạc vào sáng cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh phải nhận thức thật sâu sắc rằng đây là Hội nghị đặt nền móng vận hành cho cả nhiệm kỳ. Chương trình làm việc toàn khóa, quy chế làm việc, quy định thi hành Điều lệ Đảng, các quy định về kiểm tra, giám sát, kỷ luật, về công tác tư tưởng, về cơ chế phối hợp, về nhân sự chủ chốt của bộ máy nhà nước... là “kết cấu” của tổ chức, là “mạch dẫn” của quyền lực, là “chuẩn mực” để giữ vững nguyên tắc, là “cơ chế” để kiểm soát quyền lực, là “công cụ” để phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương.

Vì vậy, từng nội dung phải được xem xét thật kỹ, đối chiếu thật sát với Điều lệ Đảng, với Hiến pháp, với yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, với yêu cầu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện...

Tổng Bí thư nêu rõ phải gắn thật chặt công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ phát triển đất nước và nâng cao đời sống nhân dân.

Mọi quy chế, quy định, mọi chủ trương, mọi quyết định của Trung ương phải hướng tới một đích đến – đó là làm cho Đảng mạnh hơn, để đất nước phát triển nhanh hơn, bền vững hơn; làm cho bộ máy hoàn thiện hơn để phục vụ nhân dân tốt hơn; làm cho cán bộ trong sạch, vững vàng hơn để dân tin hơn. Đồng thời làm cho cơ chế vận hành rõ hơn để địa phương chủ động hơn; làm cho nguồn lực được khơi thông mạnh hơn để nền kinh tế tăng trưởng nhanh hơn; làm cho các mục tiêu đến năm 2030 và 2045 có cơ sở hiện thực hơn...