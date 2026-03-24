Trung ương thảo luận về tờ trình thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương 24/03/2026 17:16

(PLO)- Trung ương đã thảo luận tại tổ về tờ trình thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương, tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng...

Chiều 24-3, Văn phòng Trung ương Đảng đã có thông cáo về ngày làm việc thứ 2 Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Theo thông cáo, buổi sáng, các đại biểu làm việc tại hội trường, thảo luận về các nội dung, gồm Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV; Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị lần thứ 2 Trung ương khóa XIV. Ảnh: PHẠM THẮNG

Sau đó, các đại biểu làm việc tại tổ để thảo luận và cho ý kiến về các nội dung, bao gồm Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm 2026 - 2030; Kế hoạch tài chính quốc gia giai đoạn 2026 - 2030; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; Kế hoạch vay, trả nợ công năm năm giai đoạn 2026 - 2030.

Cùng đó là tờ trình về việc thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Các đại biểu cũng thảo luận về tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.