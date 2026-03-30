Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh 30/03/2026 13:48

Ngày 30-3, HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã long trọng khai mạc kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh và xem xét, quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh khoá X Châu Thị Mỹ Phương nhấn mạnh, kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XI có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là kỳ họp mở đầu cho nhiệm kỳ hoạt động mới của HĐND tỉnh, đặt nền tảng cho tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương trong suốt nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bà Phương đề nghị, các vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, thực hiện quyền bầu cử bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng quy định; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, tạo sự đồng thuận cao trong các quyết định của HĐND tỉnh; đồng thời, mong muốn các đại biểu trúng cử HĐND tỉnh khóa XI sẽ nêu cao tinh thần phụng sự nhân dân, bắt tay ngay vào công việc với quyết tâm cao.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh nghe các báo cáo về kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031; báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Trưởng các Ban của HĐND tỉnh khóa XI.

Kết quả, ông Ngô Chí Cường, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa XI với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối, đạt 100% số đại biểu có mặt tán thành.

Các Phó Chủ tịch HĐND gồm: Phạm Văn Chuẩn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa X và Trần Thanh Nguyên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X.

Ngoài ra, các đại biểu đã bầu bà Nguyễn Thị Kim Nhung giữ chức Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XI; ông Tô Hoàng Khương giữ chức Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách; bà Đoàn Duy Thùy Ngạn giữ chức Trưởng ban Văn hóa - Xã hội.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp Ngô Chí Cường nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ mới, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và toàn thể đại biểu sẽ tập trung đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Để hoàn thành tốt trọng trách được giao, HĐND tỉnh mong tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị; đặc biệt là sự giám sát, đồng hành, ủng hộ của cử tri và Nhân dân – vừa là động lực, vừa là trách nhiệm để HĐND tỉnh không ngừng nỗ lực nâng cao hiệu quả hoạt động.

Nhấn mạnh nhiệm kỳ 2026–2031 là nhiệm kỳ của đoàn kết, hội tụ và phát triển, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định sẽ cùng tập thể HĐND tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới, hành động quyết liệt, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025–2030, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của Nhân dân.