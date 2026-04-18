Bầu bổ sung Ủy viên UBND TP.HCM đối với Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Trương Trung Kiên 18/04/2026 10:15

Sáng 18-4, tại kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thống nhất, bầu bổ sung Ủy viên UBND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Trương Trung Kiên, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM.

Kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra sáng 18-4. Ảnh: THANH TUYỀN

Tại đây, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh đã đọc tờ trình giới thiệu nhân sự, bầu bổ sung Ủy viên UBND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Trương Trung Kiên, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM.

Kết quả, đại biểu HĐND TP.HCM thống nhất bầu bổ sung ông Trương Trung Kiên vào Ủy viên UBND TP.HCM với tỉ lệ 98,99%.

Đại biểu HĐND TP.HCM bỏ phiếu bầu. Ảnh: HỮU HẠNH

Trước đó, ngày 15-4, ông Trương Trung Kiên được giao Quyền Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM khi đang là Phó Giám đốc Sở. Hôm qua, 17-4, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong và Phó Bí thư Văn Thị Bạch Tuyết cùng chúc mừng ông Trương Trung Kiên. Ảnh: HỮU HẠNH