Bầu bổ sung Ủy viên UBND TP.HCM đối với Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Trương Trung Kiên

Sáng 18-4, tại kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thống nhất, bầu bổ sung Ủy viên UBND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Trương Trung Kiên, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM.
Tại đây, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh đã đọc tờ trình giới thiệu nhân sự, bầu bổ sung Ủy viên UBND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Trương Trung Kiên, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM.
Kết quả, đại biểu HĐND TP.HCM thống nhất bầu bổ sung ông Trương Trung Kiên vào Ủy viên UBND TP.HCM với tỉ lệ 98,99%.
Trước đó, ngày 15-4, ông Trương Trung Kiên được giao Quyền Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM khi đang là Phó Giám đốc Sở. Hôm qua, 17-4, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM.
Ông Trương Trung Kiên sinh năm 1974, quê quán TP Hà Nội. Ông có trình độ: Tiến sĩ quy hoạch, cử nhân chính trị. Ông Kiên cũng từng trải qua các vị trí công tác khác như Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, Trưởng Ban Đô thị - HĐND TP.HCM, Chủ tịch UBND quận Thủ Đức (cũ).