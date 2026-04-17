TP.HCM có tân Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc 17/04/2026 22:30

Chiều 17-4, UBND TP.HCM tổ chức lễ trao quyết định cán bộ.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Tại buổi lễ, ông Trương Trung Kiên, Quyền Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM, được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường và Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường tặng hoa và trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc cho ông Trương Trung Kiên. Ảnh: HÀ TRANG

Ông Trương Trung Kiên, sinh năm 1974, quê quán TP Hà Nội; trình độ: Tiến sĩ quy hoạch, cử nhân chính trị.

Trước đó, ngày 15-4, ông được giao Quyền Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM khi đang là Phó Giám đốc Sở. Ông Kiên cũng từng trải qua các vị trí công tác khác như Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, Trưởng Ban Đô thị - HĐND TP.HCM, Chủ tịch UBND quận Thủ Đức (cũ).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo UBND TP tin tưởng phân công, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc cho ông Trương Trung Kiên.

Lãnh đạo TP đánh giá ông Kiên là người có quá trình gắn bó với công tác quy hoạch kiến trúc của TP từ rất lâu, có nhiều kinh nghiệm.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, hiện nay, TP.HCM đang tập trung triển khai xây dựng và trình phê duyệt Quy hoạch tổng thể TP. Lãnh đạo TP tin tưởng với kinh nghiệm thực tiễn của mình, ông Kiên sẽ tiếp tục cùng với tập thể Sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ tham mưu tích cực và hiệu quả về thực hiện Quy hoạch tổng thể này.

Phó Chủ tịch UBND TP mong tân Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc tiếp tục đoàn kết, gắn bó cùng với tập thể lãnh đạo đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng được yêu cầu, kỳ vọng của TP trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển đô thị.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Trương Trung Kiên gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Thành ủy, UBND TP đã tin tưởng giao trọng trách mới.

Ông Trương Trung Kiên cho biết bản thân cũng nhận thức được rằng trong bối cảnh hiện nay, công tác quy hoạch đô thị đóng vai trò hết sức quan trọng đối với việc định hướng phát triển không gian cũng như xây dựng hệ thống hạ tầng TP.

Trên cương vị mới, ông cam kết sẽ luôn cầu thị, nỗ lực học hỏi và phát huy tinh thần trách nhiệm với công việc.