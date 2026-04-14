TP.HCM: Quản lý 11.000 đảng viên, phường Sài Gòn kiến nghị tăng thêm biên chế 14/04/2026 20:15

(PLO)- Phường Sài Gòn vừa tiếp nhận hơn 6.000 đảng viên, đưa tổng số lên gần 11.000 đảng viên, trở thành Đảng bộ đông đảng viên nhất TP.HCM.

Chiều 14-4, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, dẫn đầu đoàn khảo sát số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Sài Gòn.

Tại buổi làm việc, ông Lê Tiến Sĩ, Trưởng ban Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Sài Gòn, cho biết Ban hiện có 1 trưởng ban, 3 phó ban, 3 chuyên viên và 4 người hoạt động không chuyên trách đảm nhiệm các công việc về tuyên giáo, dân vận và tổ chức.

Ông Lê Tiến Sĩ, Trưởng ban Xây dựng Đảng phường Sài Gòn nêu ý kiến. Ảnh: HÀ THƯ

Trong đó, 1 phó ban phụ trách tuyên giáo - dân vận, 1 phó ban phụ trách tổ chức cơ sở Đảng và 1 phó ban phụ trách công tác cán bộ, thẩm tra lý lịch chính trị nội bộ. Đáng chú ý, gần như 1 chuyên viên phải làm hết tất cả nhiệm vụ công việc của một ban.

Ông dẫn chứng lĩnh vực tuyên giáo - dân vận triển khai thang điểm thi đua với 8 lĩnh vực, 88 đầu việc chính, chia ra khoảng 400 đầu việc nhỏ phải giải quyết trong một năm. Mỗi ngày phải triển khai 1-2 văn bản xuống các cơ sở đảng.

Về công tác quản lý đảng viên, ông Sĩ cho biết phường đã tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên từ Đảng ủy Chính phủ và Đảng ủy UBND TP.HCM.

Theo ông Sĩ, khi thành lập, phường có khoảng 4.000 đảng viên, 98 tổ chức Đảng nhưng vừa qua phường đã tiếp nhận hơn 6.000 đảng viên, đưa tổng số lên gần 11.000 đảng viên, trở thành Đảng bộ đông đảng viên nhất TP. Do đó, công tác quản lý đảng viên có áp lực cho đội ngũ công chức. Bình quân một ngày, chuyên viên Ban Xây dựng Đảng xử lý 10 hồ sơ đảng tịch; trung bình một hồ sơ xử lý khoảng 20 phút nếu hồ sơ suôn sẻ. “Chỉ xử lý hồ sơ đảng tịch này đã chiếm hết thời gian của chuyên viên” – ông Sĩ nói.

Cũng theo ông Sĩ, năm 2026 phường được giao chỉ tiêu kết nạp 329 đảng viên mới. Như vậy, 5 năm tới, phường kết nạp khoảng 1.700 đảng viên. Đây cũng là một áp lực rất lớn cho công tác thẩm tra, xác minh.

Từ thực trạng đó, ông Lê Tiến Sĩ cho biết để đáp ứng và thực hiện tốt các nhiệm vụ cũng như quản lý số lượng đảng viên lớn trên địa bàn phường, Ban Xây dựng Đảng cần có thêm 5-7 công chức phụ trách các lĩnh vực như: bảo vệ chính trị nội bộ, chính sách đào tạo, thi đua khen thưởng.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu kết luận buổi khảo sát. Ảnh: LÊ THOA

Kết luận buổi khảo sát, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết cho biết việc khảo sát tại phường Sài Gòn cũng xuất phát từ việc nhận thấy số lượng đảng viên của phường quá đông. Lãnh đạo TP muốn biết phường triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo liên quan đến công tác xây dựng Đảng tại phường như thế nào.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết chia sẻ với những khó khăn của phường Sài Gòn do có những đặc thù rất riêng. Phường Sài Gòn có đặc thù là số lượng tổ chức Đảng rất nhiều, đặc biệt, số lượng đảng viên đông nhất TP.

Phường cũng triển khai xử lý hồ sơ hành chính phi địa giới gánh vác thêm một nhiệm vụ về đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị phường Sài Gòn bên cạnh việc phát triển kinh tế - xã hội thì phải tập trung cho công tác xây dựng Đảng. Trong đó, phải rà soát và có giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc.

Đồng thời có kế hoạch, giải pháp cụ thể để hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên; bắt tay ngay vào triển khai thực hiện các dự án, đề án, công trình mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đã thông qua.

Đối với kiến nghị tăng 5-7 biên chế của Ban Xây dựng Đảng, bà Văn Thị Bạch Tuyết nhìn nhận đây là kiến nghị đúng. Theo bà, Đảng bộ có 5.000 đảng viên được cho phép có 5 công chức. Trong khi đó phường Sài Gòn có 11.000 đảng viên.