TP.HCM: Đề xuất 6 phương án sắp xếp người hoạt động không chuyên trách sau 31-5 14/04/2026 17:37

(PLO)- Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM cho biết Sở đang tham mưu kế hoạch, tính toán về phương án sắp xếp người hoạt động không chuyên trách.

Chiều 14-4, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, dẫn đầu đoàn khảo sát số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Sài Gòn.

Nội dung làm việc về hoạt động của Ủy ban MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng, tình hình hoạt động của người hoạt động không chuyên trách và công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức đảng trong các doanh nghiệp trên địa bàn.

Toàn cảnh buổi làm việc của đoàn khảo sát số 1. Ảnh: LÊ THOA

Sử dụng hết công suất người không chuyên trách

Báo cáo với đoàn công tác, bà Lê Thị Lan Chi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Sài Gòn, cho biết tính đến trước 31-5, phường có 34 người hoạt động không chuyên trách. Trong đó có một người hoạt động không chuyên chuyên trách đang làm hồ sơ giải quyết nghỉ tinh giản biên chế theo Nghị định 154 đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, một trường hợp đang nghỉ thai sản.

Theo bà Chi, phần lớn cán bộ có trình độ đại học trở lên, cho thấy đội ngũ có nền tảng kiến thức chuyên môn tốt, có khả năng tiếp cận, xử lý công việc hành chính và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bà Lê Thị Lan Chi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Sài Gòn, phát biểu tại buổi khảo sát. Ảnh: LÊ THOA

Đội ngũ cũng có sự kết hợp giữa người có kinh nghiệm (trên năm năm công tác) và lực lượng trẻ (dưới năm năm). Nhóm có thâm niên góp phần đảm bảo tính ổn định, truyền đạt kinh nghiệm, trong khi lực lượng trẻ có khả năng tiếp thu nhanh, năng động, góp phần đổi mới phương pháp làm việc.

“Các trường hợp nhân sự là người hoạt động không chuyên trách được phân công nhiệm vụ đều có trình độ, năng lực và ý thức trách nhiệm cao trong công việc, là nguồn nhân sự chủ yếu cùng với công chức phối hợp hoàn thành các nhiệm vụ nặng nề, khó khăn của đơn vị” - bà Chi thông tin.

Ông Vũ Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch UBND phường Sài Gòn, cho biết khối chính quyền phường được tạm giao 60 biên chế, hiện có 57 biên chế thực tế, so với quy định là dư 9. Số cán bộ không chuyên trách ở khối chính quyền là 12 người.

Ông Vinh thông tin sau khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, khối lượng công việc tăng lên, nhất là đặc thù của phường trung tâm, có nhiều điều kiện thuận lợi nên nhiều người dân ghé đến làm thủ tục phi địa giới.

“Tất cả người hoạt động không chuyên trách thời gian qua được đánh giá từ hoàn thành tốt đến hoàn thành xuất sắc, không ai là thừa, chúng tôi cần từng con người với khối lượng công việc thực tế hiện nay” - ông Vinh nói.

Cũng theo ông Vinh, nếu đề đạt biên chế, phường đề xuất giữ nguyên biên chế tạm giao, nếu đưa về khung như quy định thì rất khó khăn cho phường. Còn 12 người hoạt động không chuyên trách thì vẫn đang được sử dụng hết công suất…

6 phương án sắp xếp

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Bắc Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, cho biết Sở đang tham mưu kế hoạch, tính toán về phương án sắp xếp người hoạt động không chuyên trách. Trong kế hoạch này, Sở Nội vụ dự kiến có sáu giải pháp.

Thứ nhất, về giải pháp tuyển vào công chức, khối chính quyền phường Sài Gòn được tạm giao 60, hiện phường đã có 57 người, chỉ còn dư ba chỉ tiêu. Nếu thi tuyển vào công chức, đủ điều kiện thì phường chỉ còn ba chỉ tiêu.

Ông Nguyễn Bắc Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, nêu sáu phương án sắp xếp người hoạt động không chuyên trách. Ảnh: LÊ THOA

Thứ hai, về giải pháp tuyển vào viên chức, ông Nam cho biết Sở Nội vụ tính toán để tuyển dụng viên chức vào các đơn vị sự nghiệp mới được thành lập, gồm: Ban Quản lý dự án, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công, Trạm Y tế phường. Ông Nam dẫn chứng phường Tân Tạo đã giải quyết được 14 người hoạt động không chuyên trách vào làm việc tại Ban Quản lý dự án và Trung tâm Cung ứng dịch vụ công.

Thứ ba, Sở tiếp tục đề xuất UBND TP cho ký hợp đồng theo Nghị định 173, tức là hợp đồng làm việc như công chức.

Thứ tư, tiếp tục vận động lực lượng không chuyên trách về công tác ở khu phố, ấp. Theo ông Nam, hiện nay, Bộ Nội vụ đang tham mưu trình Chính phủ nghị định về vấn đề này. Thứ năm, TP sẽ giải quyết các vấn đề về chế độ, chính sách.

Thứ sáu, TP sẽ đào tạo nghề để chuyển đổi vị trí việc làm. Ông Nam cho biết giải pháp này được đề ra những qua đợt thực hiện theo Nghị quyết 178 vừa qua chưa đạt hiệu quả cao.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết các nội dung này sẽ được báo cáo cụ thể với Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết vào ngày mai. Nếu được lãnh đạo TP thông qua thì sẽ triển khai ngay trong tháng 4 và tháng 5 này.

Theo ông Nguyễn Bắc Nam, chỉ tiêu biên chế công chức của phường Sài Gòn chỉ còn ba, trong khi đó số lượng người hoạt động không chuyên trách có thời gian công tác trên năm năm của phường rất nhiều.

Thời gian công tác trên năm năm là một trong những điều kiện cần nhưng chưa phải là đủ. Ông Nam đề nghị phường Sài Gòn nghiên cứu kỹ nhóm người này nếu muốn tiếp tục tuyển dụng, nhất là khi phường có nhiều người không chuyên trách có trình độ Đại học, Thạc sĩ.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết dù có kế hoạch này thì cũng chỉ giải quyết phần nào số người hoạt động không chuyên trách.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết. Ảnh: LÊ THOA

Kết luận buổi khảo sát, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết nhìn nhận việc giữ lại người hoạt động chuyên trách sau ngày 31-5 là cần thiết. Tuy nhiên, cần ở mức độ nào, bao nhiêu người phải được xem xét trên nhiều khía cạnh.

“Không chỉ có sự tận tâm mà còn có những quy định khác cần được đáp ứng” – bà Tuyết nói và cho biết Ban Thường vụ Thành ủy sẽ có định hướng, giải pháp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương.