Cấp phường tại TP.HCM nêu kiến nghị liên quan người hoạt động không chuyên trách 08/04/2026 17:10

Chiều 8-4, đoàn công tác do Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Phạm Thành Kiên làm trưởng đoàn đã làm việc với Đảng ủy phường Thủ Đức.



Đoàn khảo sát về hoạt động của Ủy ban MTTQ, tổ chức chính trị- xã hội, các hội quần chúng; tình hình hoạt động của người hoạt động không chuyên trách; công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức đảng trong các doanh nghiệp trên địa bàn. Ảnh: THANH TUYỀN

Phường đề xuất phương án cho người hoạt động không chuyên trách

Báo cáo tại đây, bà Nguyễn Thị Hồng Thảo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thủ Đức cho biết số lượng người hoạt động không chuyên trách thời điểm sáp nhập là 52 người.

UBND phường đã giải quyết 7 trường hợp nghỉ theo chế độ. Hiện tại lực lượng không chuyên trách của phường còn 45 người. Trong đó, 100% đội ngũ có trình độ đại học trở lên (3 người có trình độ thạc sĩ).

Bà Nguyễn Thị Hồng Thảo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thủ Đức báo cáo tình hình địa phương. Ảnh: THANH TUYỀN

Phường Thủ Đức đánh giá, đội ngũ cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách có tinh thần trách nhiệm cao, thái độ làm việc nghiêm túc, chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan. Đây cũng là lực lượng cần thiết, đóng vai trò hỗ trợ tích cực cho chính quyền cơ sở.

Qua rà soát, có 17 trường hợp đủ điều kiện chuyển công chức, 28 trường hợp không đủ điều kiện.

"Họ đều mong muốn rất lớn khi đáp ứng đủ điều kiện theo Nghị định 170 của Chính phủ, được xem xét chuyển đổi sang chế độ công chức. Đây không chỉ là nguyện vọng chính đáng nhằm ổn định vị trí việc làm, bảo đảm quyền lợi về tiền lương, bảo hiểm và lộ trình nghề nghiệp, mà còn là sự ghi nhận đối với quá trình cống hiến lâu dài tại cơ sở", bà Thảo nêu.

Bí thư Đảng ủy phường Mai Hữu Quyết cũng có ý kiến, quá trình triển khai tinh giản biên chế trong thời gian ngắn đang tạo áp lực lớn đối với cấp phường, nhất là khi lực lượng người hoạt động không chuyên trách hiện vẫn chiếm tỷ lệ đáng kể và đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng.

Bí thư Đảng ủy phường Mai Hữu Quyết nêu các đề xuất cụ thể đối với người hoạt động không chuyên trách. Ảnh: THANH TUYỀN

Phường đề xuất TP quan tâm bố trí tăng số lượng biên chế theo quy mô dân số của địa phương, tạo điều kiện để lực lượng không chuyên trách được tiếp tục tham gia công tác. TP có thể xem xét tuyển dụng hoặc bố trí công tác phù hợp đối với người hoạt động không chuyên trách đủ tiêu chuẩn, năng lực, có thời gian công tác và kinh nghiệm thực tiễn.

Ông Mai Hữu Quyết cũng đề xuất TP sớm bàn giao quỹ nhà, đất công cho Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường quản lý. Việc này vừa tạo cơ chế chủ động trong liên doanh, liên kết khai thác nguồn lực hợp pháp và cũng là tạo điều kiện tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách vào những vị trí phù hợp.

Cùng đó, TP cần sớm hướng dẫn chủ trương thành lập Ban Quản lý dự án cấp phường, tạo thêm vị trí việc làm, nhất là cho lực lượng không chuyên trách có chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tiễn tại chỗ.

TP.HCM đang đánh giá, tính toán kỹ các phương án

Thông tin tại đây, đại diện Sở Nội vụ cho biết, đơn vị đang tham mưu, trình UBND TP.HCM lộ trình tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách cấp xã vào công chức theo Nghị định 170 của Chính phủ.

Tuy nhiên, do điều kiện tiếp nhận phải có thời gian công tác từ 5 năm trở lên và chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm, nên dù nhu cầu đăng ký lớn, số hồ sơ đủ điều kiện hiện chưa nhiều. Sở Nội vụ sẽ tham mưu TP.HCM phân cấp, ủy quyền cho UBND cấp xã rà soát hồ sơ, bởi đây là cấp nắm rõ quá trình công tác, năng lực của từng trường hợp.

Song song đó, sở sẽ nghiên cứu phối hợp tổ chức các sàn giao dịch việc làm, tư vấn, hỗ trợ để tạo điều kiện cho đội ngũ này trong thời gian tới.

Qua khảo sát, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Phạm Thành Kiên yêu cầu địa phương chủ động rà soát kĩ, có đánh giá để đề xuất phương án bố trí lực lượng này.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Phạm Thành Kiên chia sẻ với những khó khăn của địa phương. Ảnh: THANH TUYỀN

Ông Phạm Thành Kiên thông tin, TP đang nghiên cứu chính sách để hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách có nhiều năm gắn bó. Chia sẻ thêm, ông cũng mong cán bộ địa phương dù ở vị trí nào cũng cần chủ trong công việc, nhất là với tình hình hiện nay.

Đồng thời, ông mong mỗi người phải tự trau dồi, ứng dụng CNTT, chuyển đổi số mạnh trong quản lí, xử lí công việc với mục tiêu cuối cùng là xây dựng đội ngũ cấp cơ sở đủ năng lực, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.