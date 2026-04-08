TP.HCM sẽ sắp xếp người hoạt động không chuyên trách phù hợp nhất 08/04/2026 12:58

(PLO)- Khảo sát tại phường hơn 200.000 dân, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết mục tiêu của TP là đánh giá đúng năng lực đội ngũ để tham mưu phương án sắp xếp người hoạt động không chuyên trách phù hợp nhất.

Trưa 8-4, đoàn công tác do Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường làm trưởng đoàn đã làm việc với Đảng ủy phường Hiệp Bình.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, phường Hiệp Bình có diện tích tự nhiên 16,01 km², dân số 215.638 người với 91 khu phố. Đảng bộ phường hiện có 133 tổ chức Đảng trực thuộc với 3.519 đảng viên. Đây là một trong những địa phương có số dân đông tại TP.HCM.

Nội dung làm việc tập trung về công tác lãnh đạo của đảng ủy đối với Ủy ban MTTQ, các hội quần chúng và tình hình người hoạt động không chuyên trách. Ảnh: THANH TUYỀN

Bà Phạm Hoa Mai, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hiệp Bình cho biết phường hiện có 103 cán bộ, công chức và 51 người hoạt động không chuyên trách (chiếm tỉ lệ 33,12%).

Trong 51 người hoạt động không chuyên trách, có 41 người trình độ đại học, 15 người công tác trên 5 năm. Một số người có trình độ thạc sĩ; 7 người có nhu cầu nghỉ việc.

Bà Phạm Hoa Mai cho biết phần lớn họ mong muốn tiếp tục công tác hoặc được bố trí vị trí phù hợp năng lực. Phường có phương án xem xét giới thiệu họ tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chủ tịch UBND phường Võ Thanh Bình thông tin thêm đội ngũ này rất trẻ, chỉ 6 người trên 35 tuổi. Ông đánh giá họ "chịu nhiệt" tốt, am hiểu địa phương, có năng lực thực tiễn và mong TP có phương án hợp lý.

Báo cáo thêm, phường cho hay tổ chức bộ máy của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các đoàn thể cơ bản được bố trí đầy đủ. Tổng số cán bộ chuyên trách và người hoạt động không chuyên trách là 25 người.

Qua thực tiễn, phường nhận thấy sau sắp xếp, do quy mô quản lý rất lớn nên khối lượng công việc tăng lên nhiều. Từ ngày 31-5, theo quy định sẽ không còn sử dụng lực lượng người hoạt động không chuyên trách và từng bước tinh giản biên chế theo chỉ đạo.

Đồng thời, việc điều chỉnh vị trí việc làm đối với một số cán bộ sau sắp xếp cần thời gian ổn định. Một số nhiệm vụ trước đây do người hoạt động không chuyên trách đảm nhiệm nay giao lại cho công chức chuyên trách khiến áp lực công việc tăng cao.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường ghi nhận nỗ lực của địa phương, nhất là với phường đông dân như Hiệp Bình. Ông chia sẻ với khó khăn của phường trong hoạt động chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết mục tiêu của TP là đánh giá đúng tình hình, năng lực đội ngũ để tham mưu phương án, điều kiện sắp xếp người hoạt động không chuyên trách phù hợp nhất trong khả năng của TP.