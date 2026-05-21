Đồng Tháp định hướng phát triển theo tư duy ‘chiến lược một dòng sông’ 21/05/2026 17:24

(PLO)- Đồng Tháp định hướng phát triển theo tư duy “chiến lược về một dòng sông”, lấy sông Tiền làm trục xương sống để tổ chức không gian kinh tế, đô thị và du lịch, tạo hành lang liên kết toàn tỉnh và kết nối vùng.

Chiều 21-5, tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

5 vùng kinh tế và 5 hành lang chiến lược

Theo quy hoạch, đến năm 2050, Đồng Tháp đặt tầm nhìn trở thành trung tâm nông nghiệp hiện đại và du lịch sinh thái của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Tỉnh phấn đấu nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về một số lĩnh vực nông nghiệp và phát triển công nghiệp tiên tiến. Đặc biệt, Đồng Tháp hướng tới mục tiêu trở thành “nơi đáng sống” với đời sống người dân phồn vinh, hạnh phúc; xã hội văn minh, an toàn cùng nền quốc phòng - an ninh vững chắc.

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh đề ra các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội quan trọng: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 9,5-10%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 155 triệu đồng/người. Kim ngạch xuất khẩu phấn đấu đạt 14,8 tỉ USD.

Đồng Tháp định hướng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh; tập trung phát triển các loại hình du lịch sinh thái, miệt vườn, nông nghiệp và nông thôn, du lịch văn hóa, du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh

Đồng thời tỉnh Đồng Tháp cũng đề xuất hình thành tuyến buýt sông dọc sông Tiền gắn kết các điểm du lịch sinh thái, cồn dọc sông Tiền nhằm phát triển mạnh hệ sinh thái dọc sông Tiền

Phấn đấu đến năm 2030 không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2026-2030; tỉ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%.

Tỉ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn và tỉ lệ chất thải rắn được thu gom, xử lý bảo đảm quy chuẩn đều đạt trên 99%.

Quy hoạch xác định tổ chức không gian phát triển dựa trên 5 vùng kinh tế - xã hội và 5 hành lang kinh tế, nhằm khai thác tối đa lợi thế địa phương:

Vùng trung tâm dọc sông Tiền: Vùng động lực trung tâm, tập trung phát triển đô thị, công nghiệp chế biến, thương mại, dịch vụ, logistics và du lịch.

Đồng Tháp định hướng phát triển theo tư duy “chiến lược về một dòng sông”, lấy sông Tiền làm trục xương sống để tổ chức không gian kinh tế, đô thị và du lịch, tạo hành lang liên kết toàn tỉnh và kết nối vùng. Trên nền tảng này, tỉnh đề xuất hình thành tuyến “bus sông” dọc sông Tiền, kết nối các điểm du lịch sinh thái, đô thị ven sông, góp phần phát triển hệ sinh thái du lịch và tạo động lực tăng trưởng mới dọc hành lang sông.

Vùng Nam sông Tiền và Bắc sông Hậu: Trung tâm logistics, kết nối trực tiếp với TP Cần Thơ.

Vùng nông nghiệp sinh thái Đồng Tháp Mười: Trọng điểm nông nghiệp công nghệ cao, bảo tồn hệ sinh thái đất ngập nước.

Vùng kinh tế biển: Phát triển tổng hợp công nghiệp, cảng biển, logistics và du lịch biển.

Vùng kinh tế biên giới: Đầu mối giao thương quốc tế và cửa ngõ đối ngoại phía Bắc của tỉnh với Vương quốc Campuchia.

Các hành lang kinh tế được thiết lập dọc theo các tuyến cao tốc, Quốc lộ 1, Quốc lộ N1, N2, Quốc lộ 30, cũng như các hành lang ven biển và dọc sông Tiền, sông Hậu để kết nối liên vùng, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương và phát triển công nghiệp, nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn .

Đột phá từ khoa học và hạ tầng

Để thực hiện quy hoạch, tỉnh xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược:

Phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, chú trọng hạ tầng logistics xuyên biên giới để trở thành trung tâm trung chuyển của tiểu vùng Mê Kông. Ưu tiên triển khai các công trình giao thông trọng điểm, kết nối TP.HCM với vùng ĐBSCL, khơi thông kết nối vùng để thu hút nhà đầu tư chiến lược, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Hoàn thiện, nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn, giao thông liên xã, phường trên toàn tỉnh.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lực của Đồng Tháp là phát triển nhanh công nghiệp, kinh tế biển có lợi thế,... theo hướng hiện đại, bền vững, trở thành động lực tăng trưởng kinh tế chủ yếu. Ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến gắn kết chặt chẽ với vùng nguyên liệu

Phát triển công nghiệp theo hướng xanh, bền vững, hiện đại, ưu tiên công nghiệp chế biến, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng tái tạo và kinh tế tuần hoàn; chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, nâng cao giá trị gia tăng, khả năng cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

Ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến, công nghiệp sinh học gắn kết chặt chẽ với vùng nguyên liệu; thu hút các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, quy mô lớn, thân thiện môi trường, tạo giá trị gia tăng cao

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, y tế, logistics và quản lý công.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) và đổi mới sáng tạo để nâng cao năng lực quản lý nhà nước và năng lực cạnh tranh của tỉnh.