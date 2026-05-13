Đồng Tháp đề xuất xây dựng 2 trường nội trú tại khu vực biên giới 13/05/2026 14:43

(PLO)- UBND tỉnh Đồng Tháp đề xuất Bộ GD&ĐT chấp thuận chủ trương đầu tư hai trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền với tổng kinh phí hơn 700 tỉ đồng.

UBND tỉnh Đồng Tháp đã có văn bản gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền.

Theo đó, tỉnh đề xuất đầu tư hai trường gồm Trường phổ thông nội trú TH-THCS Thường Thới Hậu và Trường phổ thông nội trú TH-THCS Hồng Ngự.

Cụ thể, dự án Trường phổ thông nội trú TH-THCS Thường Thới Hậu được đề xuất theo phương án nâng cấp, mở rộng, quy mô 31 lớp với khoảng 1.245 học sinh, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 293 tỉ đồng.

Trường được xây dựng trên cơ sở sáp nhập một số cơ sở giáo dục hiện có, phục vụ nhu cầu học tập của học sinh khu vực biên giới, nơi dân cư phân bố thưa thớt, việc đi lại còn khó khăn, nhất là vào mùa nước nổi.

Đối với Trường phổ thông nội trú TH-THCS Hồng Ngự, dự án được đề xuất xây mới với quy mô 40 lớp, khoảng 1.600 học sinh, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 416 tỉ đồng.

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, các khu vực đề xuất đầu tư đều là địa bàn biên giới, học sinh phải di chuyển xa, điều kiện đi lại còn nhiều khó khăn. Việc xây dựng trường nội trú nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và giảm tình trạng học sinh bỏ học.

Bên cạnh đó, việc đầu tư các trường này còn có ý nghĩa trong việc nâng cao đời sống người dân vùng biên, gắn giáo dục với quốc phòng - an ninh và thu hẹp khoảng cách giữa học sinh nông thôn và thành thị.

UBND tỉnh Đồng Tháp đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư đối với hai dự án nêu trên.