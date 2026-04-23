Bộ đội Binh đoàn 15 cấp nước sạch giúp dân biên giới Gia Lai vượt qua nắng hạn 23/04/2026 16:43

(PLO)- Đoàn Kinh tế – Quốc phòng 72, Binh đoàn 15 chở nước sạch đến tận làng, cấp miễn phí cho người dân vùng biên giới ở Gia Lai bị ảnh hưởng nắng hạn.

Ngày 23-4, Đoàn Kinh tế – Quốc phòng 72 (Binh đoàn 15) cho biết đã điều ba xe bồn chở nước sạch hỗ trợ người dân làng Sơn, xã Ia Nan đang bị ảnh hưởng do nắng hạn.

Đoàn Kinh tế – Quốc phòng 72 cấp nước sạch miễn phí cho người dân vùng biên giới.

Làng Sơn có 115 hộ với 502 nhân khẩu. Hiện nhiều giếng nước tại đây đã cạn kiệt do bước vào cao điểm mùa khô, gây thiếu nước sinh hoạt trầm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

Trước thực tế đó, Đoàn Kinh tế – Quốc phòng 72 đã lên kế hoạch tổ chức cấp nước miễn phí cho bà con. Hoạt động này dự kiến kéo dài khoảng 30 ngày, cho đến khi địa phương bắt đầu vào mùa mưa.

Người dân phấn khởi, lấy xô chậu ra lấy nước về sinh hoạt.

Thượng tá Phạm Xuân Tri, Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế – Quốc phòng 72, cho biết với vai trò đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn, đơn vị luôn xác định nhiệm vụ đồng hành, phục vụ nhân dân vùng biên giới.

Theo Thượng tá Tri, việc cấp nước sạch nhằm góp phần giúp bà con ổn định sinh hoạt, vượt qua khó khăn mùa khô hạn. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục duy trì hoạt động này đến hết mùa hạn; đồng thời rà soát để mở rộng hỗ trợ sang thôn Đức Hưng, xã Ia Nan.