Bộ đội ở Đà Nẵng hỗ trợ xây dựng 6 trường học vùng biên giới 28/03/2026 10:48

Sáng 28-3, Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị triển khai phương án điều động lực lượng tham gia xây dựng sáu trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học- trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn TP.

Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng chủ trì hội nghị.

Theo phương án được thông qua, Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công sáu đội công tác gồm cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực cùng lực lượng dân quân tự vệ tham gia hỗ trợ các đơn vị thi công trên sáu công trình trường học.

Nhiệm vụ trọng tâm của các đội là phối hợp bảo đảm tiến độ, hỗ trợ những phần việc phù hợp với điều kiện thực tế tại công trường, đồng thời sẵn sàng tăng cường lực lượng khi cần thiết, góp phần cùng các đơn vị quyết tâm hoàn thành công trình đúng thời gian chỉ đạo.

Theo lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng, việc xây dựng sáu trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền là chủ trương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm tạo điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho học sinh khu vực miền núi, biên giới. Qua đó góp phần thu hẹp khoảng cách về điều kiện giáo dục, chăm lo an sinh xã hội và tạo nguồn nhân lực cho địa phương.

Hiện nay, TP Đà Nẵng đang tập trung cao độ tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, vật liệu và tổ chức thi công để phấn đấu hoàn thành các công trình trước ngày 30-8.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng nhấn mạnh việc điều động lực lượng tham gia xây dựng trường học không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, xung kích của lực lượng vũ trang TP trong thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, mà còn góp phần củng cố thế trận lòng dân, tăng cường khối đại đoàn kết quân - dân ở khu vực biên giới.

Bộ CHQS TP quyết tâm phối hợp chặt chẽ cùng các địa phương, đơn vị thi công, góp phần đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa các công trình vào sử dụng, phục vụ lâu dài sự nghiệp giáo dục ở vùng biên giới của TP.