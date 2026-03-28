Đà Nẵng kích hoạt 'trái tim logistics': Hoàn thiện hạ tầng, gọi vốn siêu dự án 28/03/2026 10:08

(PLO)-Đà Nẵng chính thức hoàn thành hạ tầng dùng chung Cảng Liên Chiểu, khởi động dự án bến cảng container mở ra bước ngoặt chiến lược cho phát triển kinh tế biển và logistics miền Trung.

Ngày 28-3, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Lễ công bố hoàn thành xây dựng phần cơ sở hạ tầng dùng chung Cảng Liên Chiểu và khởi động Dự án Đầu tư xây dựng tổng thể Bến cảng container Liên Chiểu.

Hoàn thiện hạ tầng

Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định quyết tâm hiện thực hóa định hướng đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm logistics, cửa ngõ giao thương quốc tế của khu vực miền Trung.

Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu - phần cơ sở hạ tầng dùng chung có tổng mức đầu tư hơn 3.426 tỉ đồng.

Cảng Liên Chiểu được kỳ vọng rất lớn trong việc đóng góp vào phát triển kinh tế cho Đà Nẵng. Ảnh: Lê Phi.

Quy mô đầu tư gồm nhiều hạng mục trọng điểm: xây dựng kè chắn sóng và đê chắn sóng dài 1.170m; luồng tàu dài khoảng 7,3km, rộng 160m, cao độ đáy nạo vét -14,0m (hệ Hải đồ); tuyến đường giao thông kết nối đến cổng cảng gồm 6 làn xe, bề rộng 30m; cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật cấp điện, cấp nước... và các công trình phụ trợ đồng bộ.

Được khởi công từ ngày 14-12-2022, sau 1.200 ngày thi công, dự án đã hoàn thành, tạo nền tảng quan trọng để TP kêu gọi đầu tư các bến cảng tại khu bến Liên Chiểu.

Việc hoàn thiện hạ tầng dùng chung không chỉ đáp ứng nhu cầu vận tải mà còn góp phần rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa. Giảm áp lực cho hệ thống giao thông hiện hữu và hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường.

Song song đó, hệ thống kết nối giao thông cũng được đầu tư đồng bộ. Ngày 08-09-2023, TP Đà Nẵng đã khởi công Dự án Đường ven biển nối cảng Liên Chiểu với tổng mức đầu tư 1.203 tỉ đồng. Tuyến đường dài 2,96km, quy mô 6 làn xe, bề rộng nền đường 30m, tích hợp nhiều hạng mục quan trọng như cầu vượt tại các nút giao với đường sắt Bắc - Nam và đường Nguyễn Văn Cừ (Quốc lộ 1), cầu vượt tại nút giao với đường tránh Nam Hầm Hải Vân, cầu qua kênh, cầu Liên Chiểu, cùng các hầm chui và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Lễ thông xe kỹ thuật tuyến đường vào cảng. Ảnh: Lê Phi.

Đến nay, tuyến đường này đã hoàn thành, đảm bảo thông xe kỹ thuật toàn tuyến.

Trên nền tảng hạ tầng đã được hoàn thiện, TP Đà Nẵng chính thức khởi động dự án quy mô lớn: Đầu tư xây dựng tổng thể Bến cảng container Liên Chiểu.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 45.268 tỉ đồng, quy mô gồm 08 bến cảng container cùng hệ thống công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật hiện đại, hướng tới tiêu chuẩn cảng xanh, cảng trung chuyển quốc tế.

Ngày 16-3-2026, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 917/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư. Liên danh trúng thầu gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn Hateco - Công ty TNHH Cảng biển Hateco - APM Terminals B.V. (Hà Lan), với giá trị nộp ngân sách nhà nước là 1.000 tỉ đồng.

Nhà đầu tư cam kết sau 3 năm vận hành giai đoạn 1, sản lượng hàng container đạt 4,0 triệu teu/năm, thời gian hoạt động dự án 50 năm và tiến độ thực hiện gần 10 năm.

Hiện Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng đang khẩn trương phối hợp các đơn vị liên quan để đàm phán, hoàn thiện hợp đồng, dự kiến ký kết trong tháng 4-2026.

Sẵn sàng vươn tầm trên bản đồ hàng hải thế giới

Với vị trí chiến lược, trung tâm kinh tế xã hội miền Trung, đầu mối giao thông vận tải và cửa ngõ ra biển của hành lang kinh tế Đông Tây – khu bến Liên Chiểu được kỳ vọng trở thành động lực thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, khu công nghệ cao và khu thương mại tự do. Góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội không chỉ của Đà Nẵng mà còn của toàn vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng bấm nút công bố hoàn thành xây dựng phần cơ sở hạ tầng dùng chung Cảng Liên Chiểu và khởi động Dự án Đầu tư xây dựng tổng thể Bến cảng container. Ảnh: Lê Phi.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho hay phát triển cảng biển là định hướng quan trọng của TP. Thời gian tới để đưa cụm cảng vào khai thác hiệu quả, TP mong muốn lãnh đạo Trung ương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ.

Theo ông Ấn, để có cảng biển Liên Chiểu ngày hôm nay có sự đóng góp rất lớn của các nguyên lãnh đạo TP đã tạo tiền đề ban đầu để xây dựng.

Ông cũng đánh giá cao sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên, các nhà thầu. Trong đó, biểu dương ban quản lý đã phát huy tốt vai trò của chủ đầu tư. Các nhà thầu, công nhân thi công đã bám sát công trường tinh thần vượt nắng thắng mưa.

Ngoài ra, ghi nhận năng lực tham mưu và trách nhiệm, chuyên nghiệp trong phối hợp tổ chức đầu thầu công khai minh bạch, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật.

Để dự án hoàn thành đúng tiến độ, sớm đưa toàn bộ cụm dự án vào hoạt động, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị các đơn vị tập trung tối đa nguồn lực, khởi công xây dựng các dự án thành phần theo cam kết của nhà đầu tư.



Ban quản lý và các sở ngành tạo điều kiện tối đa cho nhà đầu tư để sớm triển khai phần hạ tầng dùng chung, hệ thống kết nối giao thông... tạo thành hệ sinh thái cảng đồng bộ. Sớm vận hành, khai thác đưa Đà Nẵng trở thành một điểm đến trong bản đồ cảng biển thế giới.

Bên cạnh đó là cần làm tốt công tác an sinh cho bà con nhân dân vùng dự án. "Để bà con được hưởng lợi từ dự án cảng biển này", ông Ấn yêu cầu.