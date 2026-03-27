Việt Nam lần đầu đảm nhiệm vị trí sĩ quan tác chiến quân sự hỗn hợp tại Abyei 27/03/2026 11:26

(PLO)- Chủ tịch nước cử hai sĩ quan tham gia các phái bộ quốc tế, trong đó có vị trí sĩ quan tác chiến quân sự hỗn hợp tại Abyei lần đầu tiên Liên hợp quốc mời Việt Nam đảm nhiệm.

Sáng 27-3, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cử hai sĩ quan thực hiện nhiệm vụ tại các phái bộ quốc tế.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc chủ trì buổi lễ.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng phát biểu giao nhiệm vụ cho sĩ quan đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam. Ảnh: THẾ ĐẠT.

Theo quyết định được công bố, Trung tá Nguyễn Ngọc Linh đảm nhiệm vị trí sĩ quan tác chiến quân sự hỗn hợp tại Phái bộ An ninh lâm thời của Liên hợp quốc ở khu vực Abyei (UNISFA).

Đây là vị trí mới mà Liên hợp quốc lần đầu tiên mời Việt Nam tham gia, thể hiện sự tin tưởng đối với năng lực của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Còn Trung tá Trần Thái Sơn được cử giữ vị trí sĩ quan cố vấn và điều phối huấn luyện tại Phái bộ Huấn luyện của Liên minh châu Âu (EU) tại Cộng hòa Trung Phi.

Về quá trình công tác, Trung tá Nguyễn Ngọc Linh hiện là giảng viên Trường Sĩ quan Lục quân 1. Trung tá Trần Thái Sơn là cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, từng có kinh nghiệm thực tiễn tại Phái bộ MINUSCA (Cộng hòa Trung Phi) nhiệm kỳ 2023-2024.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng chúc mừng hai sĩ quan được tin tưởng giao nhiệm vụ, đồng thời biểu dương Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan đã làm tốt công tác tuyển chọn, đào tạo lực lượng.

Thượng tướng nhấn mạnh, việc tiếp tục cử sĩ quan tham gia các phái bộ quốc tế góp phần khẳng định uy tín, trách nhiệm và vai trò tích cực của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế, qua đó nâng cao vị thế, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trên trường quốc tế.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng yêu cầu hai sĩ quan chuẩn bị tốt về sức khỏe, tư tưởng; nhanh chóng nắm bắt tình hình địa bàn, thực hiện tốt nhiệm vụ ngay khi đến phái bộ; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình công tác, đồng thời lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng trao Quyết định cho Trung tá Nguyễn Ngọc Linh và Trung tá Trần Thái Sơn. Ảnh: THẾ ĐẠT.

Theo Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, đến nay Việt Nam đã cử hơn 1.300 lượt quân nhân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Việc tiếp tục triển khai lực lượng trong đợt này thể hiện sự chủ động, trách nhiệm cao của Việt Nam đối với các hoạt động vì hòa bình, ổn định trên thế giới.

Đại diện các sĩ quan nhận nhiệm vụ, Trung tá Nguyễn Ngọc Linh bày tỏ vinh dự, tự hào khi được giao trọng trách, đồng thời khẳng định quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.