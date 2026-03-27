Diễn biến mới nhất vụ con rể từ Đà Nẵng về Quảng Trị để sát hại gia đình vợ 27/03/2026 16:52

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Đạo về ba tội danh trong vụ dùng súng sát hại 2 người.

Chiều 27-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị thông tin, đã bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Đạo (35 tuổi, trú tại xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị; tạm trú tại đường Lê Hữu Trác, phường An Hải, TP Đà Nẵng) về hành vi cướp tài sản, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và giết người.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 26-3, Đạo thuê xe ô tô 43H... của anh B.T.S (trú tại phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) về xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị để giải quyết mâu thuẫn gia đình.

Sau khi chở về tại xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị thì Đạo nói với anh S cho mượn xe chạy đi có việc riêng.

Tuy nhiên, anh S không đồng ý và xảy ra cãi vã. Đạo đã sử dụng súng tự chế mang theo bắn anh S tử vong và giấu xác tại khu vực vườn cây keo tràm thuộc thôn Liêm Hoá, xã Kim Phú.

Sau đó, Đạo điều khiển xe về nhà bố mẹ vợ tại xã Kim Điền. Đến khoảng 22 giờ 5 phút cùng ngày, Đạo tiếp tục dùng súng tự chế bắn bà Đinh Thị T (mẹ vợ) tử vong tại chỗ và bắn ông Nguyễn Văn H (bố vợ) bị thương nặng.

Thi thể tài xế S được phát hiện trong rừng keo.

Gây án xong, Đạo mang theo súng tiếp tục đi tìm vợ nhưng không gặp nên quay về khu vực gần nhà bố mẹ đẻ tại xã Kim Điền, cố thủ trong xe. Đạo yêu cầu được gặp vợ, con và có ý định tự sát.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, vận động, thuyết phục.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị (thứ hai từ phải qua) trực tiếp chỉ đạo vụ án.

Đến khoảng 4 giờ sáng ngày 27-3, Đạo đã tự nguyện giao nộp súng và ra tự thú.

Ngay trong đêm xảy ra vụ việc, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, xử lý vụ án theo quy định.