Đồng Tháp kiến nghị đưa bảo tồn Sếu đầu đỏ vào chương trình đa dạng sinh học cấp quốc gia 28/04/2026 10:45

(PLO)- Từ kết quả bảo tồn đa dạng sinh học tại Vườn Quốc gia Tràm Chim, trong đó có nhiều loài quý hiếm và nguồn gen đặc hữu, Đồng Tháp kiến nghị đưa nhiệm vụ bảo vệ, phát triển Sếu đầu đỏ vào chương trình cấp quốc gia.

Theo báo cáo sơ kết thực hiện Quyết định 1975/QĐ-TTg, UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết công tác bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn, đặc biệt tại Vườn Quốc gia Tràm Chim, được triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả.

Tại Tràm Chim, tỉnh đã duy trì quản lý khu Ramsar có tầm quan trọng quốc tế; thực hiện phục hồi hệ sinh thái đất ngập nước, điều tiết nguồn nước, bảo vệ rừng và sinh cảnh tự nhiên. Công tác theo dõi, giám sát đa dạng sinh học được tổ chức thường xuyên với nhiều chương trình cụ thể.

Vườn Quốc gia Tràm Chim hiện đang lưu giữ và bảo tồn một số nguồn gen quý, hiếm như lúa ma (Oryza rufipogon), sếu đầu đỏ (Grus antigone) và điên điển (Anhinga melanogaster).

Trong công tác phục hồi và phát triển nguồn lợi thủy sản, địa phương đã tái tạo, bổ sung 3 loài cá bản địa gồm thát lát cườm, ét mọi và chạch lấu với 11.200 con giống; tổ chức cho sinh sản có kiểm soát 2 loài cá tự nhiên là cá dầy và cá rô biển. Kết quả nhân giống và thả về tự nhiên tại các phân khu A1, A2, A3 đạt 2.300 cá thể; đồng thời mua và thả bổ sung 3.000 cá thể cá hô, cá mè hôi, cá chài tại các phân khu A1, A2.

Hàng năm, Vườn Quốc gia Tràm Chim triển khai các chương trình giám sát đa dạng sinh học như thống kê các loài chim định kỳ 4 ngày/tháng; giám sát thủy sản; quan trắc hệ sinh thái đồng cỏ và mực nước tại nhiều điểm rừng tràm; cứu hộ, gây nuôi một số loài động, thực vật; kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại.

Tràm Chim (Đồng Tháp) là khu Ramsar có tầm quan trọng quốc tế và là khu bảo tồn cấp quốc gia.

Sếu đầu đỏ là một trong những loài đặc hữu tại Tràm Chim, là loài chỉ thị cho tính bền vững của vùng đất ngập nước.

Song song đó, các mô hình sinh kế bền vững vùng đệm cũng được triển khai. Người dân khu vực vùng đệm phát triển sản xuất nông nghiệp kết hợp nuôi trồng thủy sản; được hỗ trợ các mô hình như trữ cá mùa lũ, nuôi ong, đan lát… góp phần nâng cao thu nhập, giảm tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo và ổn định đời sống.

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, Vườn Quốc gia Tràm Chim là khu bảo tồn cấp quốc gia, khu Ramsar có tầm quan trọng quốc tế; trong đó sếu đầu đỏ là loài đặc hữu, có vai trò chỉ thị cho tính bền vững của hệ sinh thái đất ngập nước.

Từ thực tiễn trên, UBND tỉnh kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường quan tâm, xem xét đưa nhiệm vụ bảo vệ và phát triển sếu đầu đỏ vào chương trình bảo tồn đa dạng sinh học cấp quốc gia nhằm tăng cường nguồn lực, nâng cao hiệu quả bảo tồn.

Ngoài ra, tỉnh cũng đề xuất hướng dẫn triển khai chi trả dịch vụ hệ sinh thái tại Tràm Chim; xây dựng quy trình quản lý bền vững đất ngập nước; hỗ trợ cơ chế, chính sách và kinh phí để tiếp tục bảo tồn các loài quý hiếm, phục hồi hệ sinh thái trong bối cảnh biến đổi khí hậu.