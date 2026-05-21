Công an TP.HCM cảnh báo: Nói xấu, bôi nhọ người khác trên mạng có thể bị truy cứu hình sự 21/05/2026 15:49

(PLO)- Theo Công an TP.HCM, các hành vi vu khống, làm nhục người khác, đưa thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cá nhân, tổ chức và xã hội có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chiều 21-5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức họp báo thông tin các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Thông qua Trung tâm báo chí, Công an TP.HCM đã gửi nội dung thông tin về tình trạng nói xấu, bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác trên không gian mạng.

Việc nói xấu, bôi nhọ người khác trên mạng có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu hình sự.

Theo đó, Công an TP đã tăng cường công tác nắm tình hình trên không gian mạng, chủ động phát hiện các tài khoản, hội, nhóm có dấu hiệu đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín, danh dự của cá nhân, tổ chức để kịp thời xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Đồng thời, đơn vị phối hợp với các cơ quan chức năng và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng nhằm rà soát, gỡ bỏ các nội dung vi phạm, ngăn chặn thông tin xấu độc lan truyền.

Công an TP cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an ninh mạng, nâng cao nhận thức của người dân khi tham gia mạng xã hội. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ, không đăng tải hoặc bình luận các nội dung mang tính xúc phạm, kích động, bôi nhọ người khác.

Đối với các trường hợp vi phạm, Công an TP.HCM cho biết tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Việc xử lý tập trung vào các hành vi vu khống, làm nhục người khác, đưa thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cá nhân, tổ chức và xã hội.

Thời gian tới, Công an TP sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng để xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh. Cơ quan công an kêu gọi người dân nâng cao ý thức trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội, góp phần giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng.