TP.HCM: Kiên quyết không bắt người dân nộp lại giấy tờ đã được số hóa 21/05/2026 15:08

(PLO)- Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương đẩy mạnh số hóa hồ sơ, tăng tỉ lệ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến toàn trình.

UBND TP.HCM vừa có văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/2026 của Thành ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn.

Đánh giá hoàn thành nhiệm vụ theo nguyên tắc “6 rõ”

Theo đó, Chủ tịch UBND TP yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND xã, phường, đặc khu và các đơn vị liên quan khẩn trương quán triệt sâu rộng Chỉ thị 10 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức.

Ảnh: NGUYỆT NHI

Các đơn vị cần xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Lấy kết quả này làm tiêu chí chủ yếu trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, gắn với trách nhiệm người đứng đầu và công tác thi đua, khen thưởng.

Đồng thời, các đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể theo nguyên tắc “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ hiệu quả; hoàn thành gửi Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp trước ngày 15-6.

Về nhiệm vụ, chỉ tiêu trọng tâm, Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh phấn đấu nâng tỉ trọng kinh tế số đóng góp GRDP TP đạt tối thiểu 15%; nâng cao năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp vào tăng trưởng kinh tế đạt 60%.

TP ưu tiên bố trí chi ngân sách cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số hàng năm đạt tối thiểu từ 4% đến 5% tổng chi ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó là đẩy mạnh số hóa, khai thác và sử dụng hiệu quả dữ liệu; phấn đấu giảm từ 30% đến 50% chi phí văn phòng phẩm, in ấn, lưu trữ tài liệu.

Các cơ quan không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu; tăng tỉ lệ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến toàn trình.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành và UBND xã, phường, đặc khu phối hợp với Công an TP trong việc triển khai chiến lược dữ liệu. Đồng thời tổ chức rà soát, chuẩn hóa, hoàn thiện và làm sạch dữ liệu thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm tính đầy đủ, chính xác, đồng bộ theo lộ trình.

Ứng dụng AI, Big Data giải quyết kẹt xe, ngập nước

TP tiếp tục bám sát và tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2026; đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án phát triển Đô thị khoa học, công nghệ - Bắc TP (1.000 ha).

Cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), bản sao số (Digital Twin) trong quản lý, điều hành các lĩnh vực giao thông, môi trường, y tế, giáo dục. Tập trung giải quyết các vấn đề đô thị như ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường.

Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường tái sử dụng dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính và quản lý nhà nước.

“Kiên quyết không yêu cầu người dân, doanh nghiệp nộp lại giấy tờ vật lý nếu dữ liệu đã được số hóa hoặc có thể khai thác từ cơ sở dữ liệu dùng chung” – văn bản nêu rõ.

Chủ tịch UBND TP giao Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Sở Tư pháp, đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong dự thảo Luật đô thị đặc biệt.