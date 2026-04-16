Ông Trương Trung Kiên làm Quyền Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM 16/04/2026 14:14

Chủ tịch UBND TP.HCM vừa có quyết định giao quyền Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM.

Theo đó, ông Trương Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM, được giao quyền Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP.HCM, cho đến khi có quyết định bổ nhiệm giám đốc Sở này của cấp có thẩm quyền.

Bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, thay mặt lãnh đạo TP.HCM trao quyết định cho ông Trương Trung Kiên. Ảnh: Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM

Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả bầu ông Võ Hoàng Ngân, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM, giữ chức Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI TP.HCM.

Ông Trương Trung Kiên sinh năm 1974, quê tại Hà Nội; trình độ: Tiến sĩ Quy hoạch, Cử nhân Chính trị.

Trong quá trình công tác, ông đã đảm nhiệm nhiều vị trí như: Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, Trưởng Ban Đô thị, HĐND TP.HCM, Chủ tịch UBND quận Thủ Đức.

Hiện, Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP.HCM đang có ba phó giám đốc gồm bà Dương Thảo Hiền, ông Phan Văn Tuấn và ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh.