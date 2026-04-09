TP.HCM có 3 Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI 09/04/2026 07:35

(PLO)- Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, được phê chuẩn giữ chức Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XVI TP.HCM.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Trưởng đoàn và các Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI TP.HCM.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM giữ chức Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XVI TP.HCM.

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu bà Trần Thị Diệu Thúy, Thành ủy viên; ông Võ Hoàng Ngân, Thành ủy viên và bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI TP.HCM.

Trước đó, ngày 21-3, Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách 500 người trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo danh sách này, TP.HCM có 38 người trúng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI tại 13 đơn vị bầu cử trên toàn TP.