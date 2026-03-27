Xác nhận 500 người trúng cử có đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI 27/03/2026 19:04

(PLO)- Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử quốc gia xác nhận 500 ông, bà đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI có đủ tư cách đại biểu Quốc hội theo quy định.

Ngày 27-3, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn ký ban hành Nghị quyết 238 xác nhận 500 ông, bà đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI có đủ tư cách đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật.

Chi tiết danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI TẠI ĐÂY.

Phiên họp thứ năm của Hội đồng Bầu cử quốc gia ngày 21-3. Ảnh: QH

Theo Văn phòng Quốc hội, việc xác nhận tư cách đại biểu là bước quan trọng, hoàn tất quy trình pháp lý sau bầu cử, làm cơ sở để Quốc hội khóa mới chính thức đi vào hoạt động. Các đại biểu được xác nhận tư cách đều đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, thể hiện sự tín nhiệm của cử tri cả nước.

Trên cơ sở Nghị quyết này, Quốc hội khóa XVI sẽ tiến hành kỳ họp thứ nhất. Dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội tại kỳ họp này là 11 ngày, chia làm hai đợt, khai mạc vào sáng ngày 6-4, bế mạc ngày 24-4.

Chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XVI, sáng 26-3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết tại kỳ họp này Quốc hội sẽ xem xét kiện toàn nhân sự các chức danh của Nhà nước, gồm Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Phó Thủ tướng, các thành viên của Chính phủ, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Cạnh đó, Quốc hội sẽ xem xét thông qua chín dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật; năm nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác; có chín nhóm nội dung gửi báo cáo để đại biểu quốc hội nghiên cứu.