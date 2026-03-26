Quốc hội sẽ kiện toàn chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội tại Kỳ họp thứ Nhất 26/03/2026 11:58

(PLO)- Tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ xem xét kiện toàn nhân sự các chức danh của Nhà nước, gồm Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch QH, các Phó Chủ tịch QH, các Phó Thủ tướng, các thành viên của Chính phủ...

Sáng 26-3, tại Nhà Quốc hội (QH), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Nhất, QH khoá XVI.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch QH nêu rõ Kỳ họp thứ nhất QH khóa XVI có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tiếp nối sau thành công của Đại hội XIV của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; thành công của Hội nghị Trung ương II, khoá XIV.

Kỳ họp lần này sẽ xem xét kiện toàn nhân sự các chức danh của Nhà nước, gồm Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch QH, các Phó Chủ tịch QH, các Phó Thủ tướng, các thành viên của Chính phủ, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH.

Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: QH

Chủ tịch QH cho biết ở địa phương, các tỉnh, thành phố đang tích cực chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND cấp tỉnh, phấn đấu hoàn thành trước 31-3. Một số địa phương sẽ tổ chức sau kỳ họp thứ Nhất của QH do còn liên quan đến công tác nhân sự gắn với Trung ương.

Chủ tịch QH nêu rõ sau bầu cử, các cơ quan Trung ương và địa phương đã rà soát toàn bộ đơn thư liên quan, bảo đảm đúng quy định trước khi công bố kết quả chính thức. Đến nay, công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan đã cơ bản hoàn thành, đủ điều kiện để xác nhận tư cách của 500 đại biểu QH. Văn phòng QH và Ủy ban Công tác đại biểu đang tiếp tục hoàn tất các thủ tục cần thiết, bảo đảm tiến độ chung của kỳ họp.

Hội đồng bầu cử quốc gia đã công bố danh sách 500 người trúng cử đại biểu QH, dự kiến đến ngày 27-3 Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ chính thức thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu QH khoá XVI của 500 người trúng cử…

Theo kế hoạch, chỉ còn khoảng 10 ngày nữa sẽ diễn ra phiên họp trù bị, trước khi khai mạc kỳ họp chính thức, Chủ tịch QH cho biết trong thời gian này, các cơ quan sẽ tiếp tục rà soát toàn diện những công việc đã hoàn thành, đang triển khai và những nội dung còn vướng mắc, nhằm kịp thời báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo QH và Ủy ban Thường vụ QH.

Đối với đề nghị bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội vào chương trình Kỳ họp, Chủ tịch QH yêu cầu Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội khẩn trương thẩm tra để trình UBTVQH cho ý kiến tại phiên họp tháng 4-2026. Sau khi UBTVQH xem xét, nếu đủ điều kiện sẽ bổ sung trình QH tại Kỳ họp thứ Nhất.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: QH

Với một số nội dung cấp bách, quan trọng khác để triển khai ngay nghị quyết của Trung ương Đảng mới ban hành, Chủ tịch QH yêu cầu các cơ quan khẩn trương chuẩn bị hồ sơ tài liệu và gửi đến các cơ quan của QH trước ngày 11-4để bảo đảm có thời gian để thẩm tra, trình UBTVQH cho ý kiến và trình QH tại đợt 2 của Kỳ họp.

Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn cho biết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ II bế mạc vào hôm qua, sáng nay đã có Nghị quyết, tốc độ ban hành và triển khai là rất nhanh. Do đó, ông yêu cầu các cơ quan phải chủ động, không để chậm trễ trong tổ chức thực hiện.

Chủ tịch QH cũng thống nhất, công tác tổ chức họp đoàn đại biểu QH sẽ triển khai trước phiên trù bị Kỳ họp. Song song đó, Chủ tịch QH yêu cầu các điều kiện bảo đảm phục vụ kỳ họp như cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện đi lại, chế độ sinh hoạt của đại biểu được cần được chuẩn bị đầy đủ, đồng bộ.

Chủ tịch QH giao các cơ quan của QH rà soát lại tiến độ chuẩn bị tài liệu của các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách để kịp gửi đại biểu QH trước khi khai mạc Kỳ họp. Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu của QH được chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng QH chuẩn bị kịch bản điều hành nội dung về công tác tổ chức, nhân sự tại Kỳ họp, bảo đảm đúng quy định, sử dụng hiệu quả thời gian và phù hợp với chương trình của cả kỳ họp...