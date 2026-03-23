Những thành viên Chính phủ trúng cử đại biểu Quốc hội khóa mới 23/03/2026

(PLO)- Trong danh sách 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI có Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các bộ trưởng, thứ trưởng và trưởng ngành.

Hội đồng Bầu cử quốc gia hôm 21-3 đã công bố kết quả bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI với 500 người. Trong số này có các thành viên Chính phủ, bộ trưởng, thứ trưởng và thủ trưởng các cơ quan ngang bộ.

Cụ thể, lãnh đạo Chính phủ có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Bà sinh năm 1964, quê ở Nghệ An, là đại biểu Quốc hội khóa XV.

Đại tướng Phan Văn Giang (sinh năm 1960), Bộ trưởng Quốc phòng, ứng cử tại tỉnh Thái Nguyên. Đại tướng Phan Văn Giang cũng là đại biểu Quốc hội khóa XV tại địa phương này.

Đại tướng Lương Tam Quang (sinh năm 1965), Bộ trưởng Công an, lần đầu ứng cử đại biểu Quốc hội tại Hưng Yên và trúng cử.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung (sinh năm 1961) là đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc đoàn đại biểu TP Huế. Lần này, ông tiếp tục trúng cử vào Quốc hội khóa XVI tại TP Huế.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng sinh năm 1973 cũng lần đầu tiên ứng cử đại biểu Quốc hội và trúng cử tại TP Cần Thơ.

Trong lần thứ hai ứng cử, Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình (sinh năm 1967) đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại TP.HCM. Trước đó, ở khóa XV, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình là đại biểu của tỉnh An Giang.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1973 trong lần thứ hai ứng cử tiếp tục nhận được sự ủng hộ của cử tri. Cả hai lần ông đều ứng cử tại tỉnh Điện Biên.

Trong danh sách còn có Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh trúng cử tại tỉnh Cao Bằng, Quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn trúng cử tại Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Bắc Ninh, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng lần đầu ứng cử đại biểu Quốc hội và đã trúng cử tại tỉnh Sơn La.

Tại TP Hải Phòng, Quyền Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng đã ứng cử và trúng cử tại địa phương này, trước đó ở khóa XV ông thuộc đoàn đại biểu tỉnh Cà Mau.

Ngoài ra, danh sách ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI còn có tên của nhiều thứ trưởng.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trúng cử tại tỉnh Đồng Tháp; Thượng tướng Lê Đức Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trúng cử tại tỉnh Thanh Hóa; Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, trúng cử tại TP.HCM.

Ông Trịnh Việt Hùng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trúng cử tại tỉnh Lào Cai.

Thứ trưởng thường trực Bộ KH&CN Vũ Hải Quân trúng cử tại tỉnh Quảng Ngãi; Thứ trưởng thường trực Bộ VH-TT&DL Lâm Thị Phương Thanh trúng cử tại TP Hà Nội.

Trong danh sách đại biểu Quốc hội khóa XVI còn có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu. Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến…