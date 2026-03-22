18 người ngoài Đảng trúng cử đại biểu Quốc hội khóa mới 22/03/2026 06:55

Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, trong đó có 18 người ngoài Đảng. Đáng chú ý, trong số này có hai đại biểu trẻ dưới 30 tuổi.

Những người này gồm:

1. PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

2. Ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

3. Ông Trần Mạnh Huy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần HTV Giải pháp Blockchain.

4. Bà Lê Nữ Thùy Dương, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh Doanh Golf Long Thành.

5. Bà Nguyễn Lê Ngọc Linh, Giám đốc Hợp tác xã Bản Thổ, xã Hóa Quỳ, tỉnh Thanh Hóa.

6. Ông Vũ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai.

7. Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội.

8. Ông Lương Công Quyết (Hòa thượng Thích Thanh Quyết), Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

9. Ông Nguyễn Tiến Thiện (Thượng tọa Thích Đức Thiện) - Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

10. Ông Nguyễn Văn Riễn (Linh Mục Nguyễn Văn Riễn) - Linh mục, Chánh xứ Giáo xứ Thánh Giuse, Giáo phận Phú Cường, TP.HCM.

11. Ông Lê Nguyên Thao (Linh mục Lê Nguyên Thao) - Linh mục, Chánh Văn phòng Tòa Giám mục Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.

12. Bà Nguyễn Hà My - Thanh tra viên, Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực nội vụ, ngoại vụ, y tế và giáo dục, Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh.

13. Bà Lo Thị Bảo Vy (25 tuổi, dân tộc Ơ-đu), Giáo viên Trường Tiểu học Quỳnh Lập A, phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An.

14. Bà Nàng Xô Vi, Phó Bí thư Đoàn Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông Kon Tum.

15. Bà Lò Thị Huyền, (28 tuổi, dân tộc Thái), giáo viên trường Mầm non Mộc Ly, phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La.

16. Ông Y Bhen Kdoh, diễn viên Ca, Đoàn Ca múa dân tộc, Sở VH-TT&DL tỉnh Đắk Lắk.

17. Bà Văn Thúy Anh, Chuyên viên Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai.

18. Bà Lưu Thị Thúy Hằng, Viên chức Nhà hát Lạc Hồng tỉnh Phú Thọ.

Trước đó, tại buổi họp báo công bố nghị quyết của Hội đồng Bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, chiều 21-3, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông, cho biết tổng số đại biểu Quốc hội được bầu là 500, tổng số người ứng cử là 863 người. Số đại biểu trúng cử là 500 người. Đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở trung ương giới thiệu có 214/216 người trúng cử, 100% số đại biểu dự kiến hoạt động chuyên trách trúng cử. Qua rà soát, có 230 đại biểu Quốc hội khóa XV tái cử khóa XVI, có 17 đại biểu của các khóa trước tiếp tục tham gia khóa này và 253 đại biểu lần đầu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Cũng theo kết quả được công bố, số đại biểu nữ là 150 người (30%); đại biểu người dân tộc thiểu số là 76 người (15,2%); đại biểu người ngoài Đảng là 18 người (3,6%), đại biểu trẻ dưới 40 tuổi có 33 người (6,6%)…

