Phó Chủ tịch Quốc hội: Đại biểu mới sẽ mang luồng sinh khí mới cho nghị trường 25/03/2026 12:31

(PLO)- Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội tổ chức bồi dưỡng cho 130 đại biểu Quốc hội lần đầu trúng cử tại 15 tỉnh, thành khu vực miền Trung và Nam bộ.

Ngày 25-3, tại TP Cần Thơ, Ủy ban Công tác đại biểu thuộc Quốc hội khóa XV tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, giới thiệu về Quốc hội cho những người lần đầu trúng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH).

Đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

Hội nghị có sự tham gia của 130 đại biểu đã trúng cử Quốc hội khóa XVI từ 15 tỉnh, thành khu vực miền Trung và Nam bộ.

Chương trình hội nghị gồm các nội dung: Tổng quan về Quốc hội; Kỹ năng xem xét, góp ý xây dựng pháp luật; Kỹ năng tiếp xúc cử tri và báo chí; Giới thiệu về hoạt động chuyển đổi số của Quốc hội.

Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương khẳng định sự có mặt của các đại biểu lần đầu trúng cử sẽ mang đến luồng sinh khí, tư duy mới và khát vọng cống hiến cho sự nghiệp đổi mới của Quốc hội.

Ông tin tưởng sự giao thoa giữa kinh nghiệm của đại biểu tái cử và nhiệt huyết của đại biểu mới sẽ tạo sức mạnh tổng hợp, đưa Quốc hội khóa XVI vươn tầm cao mới.

"Vinh dự càng lớn, trọng trách càng nặng nề. Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI sẽ diễn ra sớm hơn các khóa trước. Ngay tại kỳ họp đầu tiên, Quốc hội không chỉ kiện toàn bộ máy nhân sự cao cấp mà phải quyết định ngay chương trình lập pháp và các chính sách kinh tế - xã hội. Chúng ta không có thời gian để tập sự mà phải bước vào hoạt động nghị trường với tâm thế người đại diện thực thụ ngay từ đầu", Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các ĐBQH trúng cử lần đầu nghiêm túc học tập với tinh thần "trách nhiệm đến cùng" để xứng đáng với niềm tin của cử tri.

Ông Trần Quang Phương nói: "Các vị gạt bỏ tâm lý người mới, hãy coi đây là phiên họp thu nhỏ để rèn luyện kỹ năng nghị trường. Tại hội nghị, các đại biểu hãy mạnh dạn đặt câu hỏi và tranh luận. Sự chủ động của các vị hôm nay chính là hiệu quả và uy tín của Quốc hội ngày mai".

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, trở thành ĐBQH trước hết là người mang theo câu hỏi và nỗi trăn trở của người dân vào nghị trường. ĐBQH không chỉ đọc tài liệu mà phải đi cơ sở, vào đời sống dân cư, nhà máy, ruộng đồng, bệnh viện, trường học. Đi để nghe điều chưa có trong báo cáo, thấy điều chưa thể hiện bằng con số để đánh giá chính sách và vướng mắc thực tiễn.

Đồng thời, làm ĐBQH phải chuẩn bị và chất vấn tốt, dũng cảm nói điều người khác còn e dè. Giám sát phải đi đến cùng vấn đề và phải đề xuất, kiến tạo mới "tròn vai". ĐBQH là nhịp cầu giữa nghị trường và cuộc sống, là người biết giữ gìn niềm tin.

"Trở thành ĐBQH là một quá trình tự rèn. Danh xưng có thể tạo một lúc nhưng tư cách đại biểu phải xây dựng từng giây, từng phút. Trở thành ĐBQH là để phụng sự, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng, sẵn sàng chịu áp lực dư luận để tốt hơn", Phó Chủ tịch Quốc hội chia sẻ.