Cần Thơ: Tòa đang xét xử các cựu lãnh đạo CIPCO 25/03/2026 10:10

(PLO)- Bị cáo Đặng Minh Thừa, cựu chủ tịch HĐQT CIPCO có mặt tại tòa nhưng do sức khỏe không đảm bảo nên đã có đơn xin xét xử vắng mặt...

Ngày 25-3, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử vụ án liên quan 4 cựu lãnh đạo, nhân viên Công ty CP Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ (CIPCO) về hai tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.

Các bị cáo bị xét xử gồm Trần Văn Phúc, cựu tổng giám đốc CIPCO; Trương Văn Tiên, cựu trưởng Phòng kế hoạch kinh doanh CIPCO; Trần Ngọc Trung, nguyên phó trưởng Phòng kế hoạch kinh doanh CIPCO; Đặng Minh Thừa, cựu phó giám đốc chi nhánh phía Nam SCIC, cựu chủ tịch HĐQT CIPCO.

Tại phiên tòa, bị cáo Đặng Minh Thừa có mặt nhưng do sức khỏe không đảm bảo nên đã có đơn xin xét xử vắng mặt.

Trong phần thủ tục khai mạc, luật sư đề nghị tòa triệu tập những người liên quan trong vụ án vắng mặt hôm nay vì lời khai của họ liên quan đến tội danh các bị cáo.

Sau đó, tòa vào hội ý và quyết định vẫn tiếp tục xét xử do những người liên quan này đã có lời khai trong hồ sơ. Tòa kết thúc phần thủ tục, chuyển sang phần tranh luận. Hiện, đại diện VKS đang công bố cáo trạng truy tố các bị cáo…

Theo cáo trạng, bị can Trần Văn Phúc là Tổng giám đốc của CIPCO và được Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) quyết định ủy quyền đại diện phần vốn của SCIC tại CIPCO là 3.000.000 cổ phần, tương đương 24,02% vốn điều lệ.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, bị can Phúc lợi dụng chức vụ quyền hạn được phân công, chỉ đạo nhân viên sử dụng tiền của CIPCO để tặng quà (để tiếp cận tìm hiểu đầu tư dự án Khu công nghiệp Cờ Đỏ - Thới Lai); chi công tác không đúng quy định số tiền 2,1 tỉ đồng, đã nộp khắc phục (hoàn ứng) cho CIPCO 1,55 tỉ trước khi cơ quan điều tra phát hiện.

Hành vi của bị can Phúc là vì lợi ích cục bộ của tổ chức, đề cao uy quyền cá nhân, làm trái công vụ, gây thiệt hại cho CIPCO số tiền 550 triệu đồng.

Bị cáo Thừa (ngồi xe lăn) tỏ ra khá mệt mỏi. Ảnh: NHẪN NAM

Ngoài ra, Phúc cùng với Trương Văn Tiên, Trần Ngọc Trung đã lợi dụng việc ký hợp đồng cho thuê lại đất để gây sức ép buộc công ty Song Trang phải thanh toán và nhận tiền ngoài hợp đồng 942 triệu. Đồng thời, thỏa thuận nhận tiền cho thuê hành lang an toàn kỹ thuật của công ty Nam Mỹ 150 triệu.

Cụ thể, đầu năm 2024, công ty Song Trang chuyển nhượng nhà máy cho công ty Vạn Vinh. Đại diện hai công ty liên hệ CIPCO để thương lượng ký lại hợp đồng thuê đất và kế thừa các nghĩa vụ của Song Trang đã thực hiện trên lô đất…

CIPCO và Vạn Vinh thương lượng giá thuê lại là 4 USD/m2/năm, thanh toán hàng năm. Trung điện thoại cho đại diện Song Trang nói CIPCO đồng ý giá thuê và cách thanh toán trên với điều kiện trên hợp đồng hai năm đầu chỉ thể hiện giá thuê 3 USD/m2/năm, còn 1USD nhận ngoài hợp đồng là 942 triệu.

Sau đó, đại diện Vạn Vinh và Song Trang có xin giảm số tiền ngoài hợp đồng còn 500 triệu nhưng Phúc không đồng ý. Tiên và Trung gây sức ép, yêu cầu đại diện Song Trang phải chuyển đủ số tiền…

Còn với Nam Mỹ, sau nhiều năm cho Nam Mỹ sử dụng miễn phí hành lang an toàn kỹ thuật làm nơi đậu xe nhân viên thì năm 2023, CIPCO có nhiều văn bản buộc Nam Mỹ hoàn trả phần đất này. Sau đó, hai bên thương lượng để Nam Mỹ thuê lại với giá 150 triệu/năm nhưng phía CIPCO nhận tiền mà không làm hợp đồng thuê và để ngoài sổ sách kế toán.

Cáo trạng quy kết bị can Phúc lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt số tiền 1,092 tỉ.

Bị can Đặng Minh Thừa là Chủ tịch Hội đồng quản trị của CIPCO và được SCIC quyết định ủy quyền đại diện phần vốn của SCIC tại CIPCO là 6.400.000 cổ phần, tương đương 70% vốn điều lệ. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, bị can Thừa và Phúc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được phân công, chỉ đạo nhân viên sử dụng tiền của CIPCO để tặng quà không đúng quy định số tiền 2,1 tỉ, đã nộp khắc phục 1,55 tỉ. Bị can Thừa và Phúc gây thiệt hại cho CIPCO 550 triệu…