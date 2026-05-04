Tòa tuyên phạt bị cáo Hứa Xường 12 năm tù 04/05/2026 16:47

(PLO)- HĐXX tuyên phạt bị cáo Hứa Xường (xét xử vắng mặt, em trai bà Hứa Thị Phấn) 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Chiều 4-5, TAND TP.HCM tuyên án sơ thẩm đối với 9 bị cáo là các cựu cán bộ ngân hàng và các bị cáo tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phú Mỹ, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hứa Xường (xét xử vắng mặt, em trai bà Hứa Thị Phấn) 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng tội danh, các bị cáo khác bị tuyên mức án 3 - 5 năm tù.

Nhóm bị cáo nhân viên ngân hàng bị tuyên mức án 3 - 5 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Các bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh: NGUYỄN DUY

Theo cáo buộc, Công ty Cổ phần Phú Mỹ do Hứa Thị Phấn (đã mất) là Chủ tịch HĐQT, được giao phần đất có diện tích 279.269m2 tại Khu 13D, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh (cũ), trong đó phần diện tích 240.000m2 phải thực hiện góp vốn vào liên doanh là Công ty Phú Mỹ Á Châu đã được UBND TP.HCM cấp Giấy chứng nhận đầu tư thực hiện Dự án Garden City. Phần diện tích 39.269m2, Công ty Phú Mỹ chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính, chưa được cấp giấy chứng nhận.

Do đó, Công ty Phú Mỹ chưa có quyền sở hữu, sử dụng tài sản thuộc Dự án diện tích 279.269m2.

Công ty Phú Mỹ không đủ năng lực tài chính, khả năng trả nợ, không có chứng từ, tài liệu chứng minh sử dụng vốn vay đúng mục đích, không có quyền thế chấp tài sản của Dự án diện tích 279.269m2 thuộc Khu 13D nêu trên.

Thực hiện theo chỉ đạo của bà Phấn, các bị cáo là người nhà, người quen, nhân viên của bà Phấn, gồm: Trần Hoàng Trinh, Hứa Xường (em ruột bà Phấn), Hứa Thị Bích Hạnh (cháu bà Phấn), Ngô Nguyễn Đoan Trang, Lâm Kim Dũng được bà Phấn nhờ đứng tên các chức danh tại Công ty Phú Mỹ, đã ký các Biên bản Hội đồng quản trị và các tài liệu, chứng từ khác, hoàn thiện hồ sơ khống để vay vốn tại ngân hàng trái quy định... Việc này tạo điều kiện cho bà Hứa Thị Phấn nhận tổng số tiền 249,8 tỉ đồng, đã trả 170 tỉ đồng, hiện còn 89 tỉ đồng.

Các bị cáo là nhân viên tại ngân hàng đã quyết định cho vay và nhận tài sản bảo đảm trái với các quy định về cho vay và giao dịch bảo đảm, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 73 tỉ đồng.