17 năm tù cho kẻ dùng súng quân dụng nhiều lần truy sát cha vợ 29/04/2026 20:02

(PLO)- Kẻ dùng súng quân dụng ít nhất hai lần truy sát cha vợ rồi bỏ trốn vào rừng với cả kho vũ khí lãnh án 17 năm tù.

Ngày 29-4, TAND tỉnh Lâm Đồng (cơ sở 1) xét xử vụ án K’ Lộc dùng súng quân dụng nhiều lần truy sát cha vợ, từng gây xôn xao dư luận ở khu vực giáp ranh Bình Thuận – Lâm Đồng trước đây.

Bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

HĐXX phiên tòa sơ thẩm đã tuyên phạt K’Lộc 12 năm tù tội giết người, 3 năm tù tội cướp tài sản, 2 năm tù tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hình phạt chung là 17 năm tù.

Bị cáo K’Vương (22 tuổi) cũng bị phạt 1 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng, K’ Lộc (26 tuổi) và KN (20 tuổi) sống chung như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn tại xã Phan Tiến, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng). Cả hai có với nhau hai người con chưa đăng ký khai sinh.Trong quá trình chung sống, giữa K’ Lộc và cha vợ là ông MĐ liên tục phát sinh mâu thuẫn.

Cho rằng ông Đ xúi giục con gái rời bỏ mình nên K’ Lộc nảy sinh ý định trả thù. Tối 19-1-2025, Lộc mang súng đến nhà một người quen tìm nhưng không gặp ông Đ nên bắn chỉ thiên hai phát rồi bỏ đi.

K' Lộc được áp giải đi thực nghiệm hiện trường.

Đến tối 27-2-2025, K’ Lộc tiếp tục mang theo hai khẩu súng từ rừng quay lại nhà cha vợ. Tại đây, Lộc đứng cách khoảng 20m, dùng súng có gắn ống ngắm laze bắn một phát về phía ông Đ nhưng không trúng. Khi nạn nhân phát hiện bỏ chạy, K’ Lộc lấy một xe máy dựng trước sân có sẵn chìa khóa chạy vào rừng.

Sau khi giấu xe máy trong rừng, khoảng 30 phút sau, K' Lộc tiếp tục đi bộ quay lại khu vực nhà cha vợ thì thấy ông Đ đang đứng cách nhà khoảng hơn 10 m cùng một số người hàng xóm. Lộc dùng súng bắn về phía ông Đ một lần nữa nhưng không trúng.

Nghe súng nổ, ông Đ và nhiều người chạy tán loạn, trong đó có một số người rượt đuổi Lộc nên Lộc bắn chỉ thiên để đe dọa rồi chạy vào rừng thì gặp một người đàn ông chặn lại nên ném 2 khẩu súng tiếp tục chạy thoát vào rừng.

Việc bắt giữ K’Lộc là một thử thách đối với lực lượng chức năng. Đối tượng không chỉ thông thạo đường đi nước bước trong rừng sâu như lòng bàn tay mà còn luôn trong tình trạng có nhiều vũ khí trong tay.

K' Lộc kẻ dùng súng quân dụng truy sát cha vợ nghe tòa tuyên án.

Trong thời gian lẩn trốn giữa rừng, K' Lộc không hề có ý định hối cải. Ngược lại, hắn tiếp tục thu gom, tàng trữ thêm nhiều súng đạn từ các thợ săn để xây dựng một "kho vũ khí" di động.

Sự liều lĩnh của một kẻ có súng, có kỹ năng sinh tồn và tâm lý cực đoan đã biến hắn thành một tội phạm cực kỳ nguy hiểm. Sau đó, K' Lộc mang súng về Di Linh nhờ K’ Vương mang đi bán. Tuy nhiên, số vũ khí này chưa kịp tiêu thụ thì bị phát hiện.

Phải mất gần 3 tháng ròng rã theo dấu, bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự quyết liệt, đến ngày 20-5-2025, lực lượng công an đã tóm gọn K' Lộc trước khi hắn kịp tiêu thụ số vũ khí quân dụng mới. K’ Vương sau đó ra trình diện và giao nộp tang vật.

Kết luận giám định xác định các khẩu súng và đạn đều là vũ khí quân dụng, có khả năng gây sát thương cao, khi bắn vào cơ thể người có thể gây thương tích hoặc tử vong.

Đứng trước HĐXX của TAND tỉnh Lâm Đồng, K’Lộc đã phải cúi đầu thừa nhận mọi hành vi của mình. HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, sử dụng vũ khí quân dụng có độ sát thương cao, tìm ông Đ bắn nhiều lần thậm chí bắn vào đám đông là vô cùng nguy hiểm.