Ông Huỳnh Xuân Long giữ chức Chánh án TAND Vĩnh Long 19/05/2026 10:08

(PLO)- Ông Huỳnh Xuân Long, Chánh án TAND tỉnh Đồng Tháp được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh Vĩnh Long.

Chiều 18-5, TAND Tối cao tổ chức lễ công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Chánh án TAND tỉnh Vĩnh Long.

Tại buổi lễ, Vụ Tổ chức – Cán bộ TAND Tối cao công bố quyết định điều động và bổ nhiệm ông Huỳnh Xuân Long, Chánh án TAND tỉnh Đồng Tháp, giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh Vĩnh Long. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Hồ Thị Hoàng Yến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long đề nghị ông Huỳnh Xuân Long sau khi nhận nhiệm vụ cần tích cực tiếp cận, tìm hiểu lịch sử, truyền thống địa phương; đúc kết kinh nghiệm trong lĩnh vực tòa án; thực hiện tốt nhiệm vụ xét xử, bảo đảm khách quan, toàn diện, đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm.

Phó Chánh án TAND Tối cao Phạm Quốc Hưng trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Huỳnh Xuân Long giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: THANH THƯ

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh việc điều động, bổ nhiệm thể hiện sự tin tưởng của Ban Thường vụ Đảng ủy TAND Tối cao và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long, đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện của đồng chí.

Phó Chánh án TAND Tối cao Phạm Quốc Hưng đề nghị ông Huỳnh Xuân Long tiếp tục tận tâm, tận lực với công việc, cầu thị lắng nghe, đặt lợi ích tập thể, lợi ích chung lên trên hết; đồng thời nhanh chóng tiếp cận công việc, phân công nhiệm vụ khoa học, xây dựng đoàn kết nội bộ, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình hiện nay.