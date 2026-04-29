Phó Chánh án TAND Tối cao Phạm Quốc Hưng kiêm nhiệm giữ chức Chánh án TAND TP.HCM 29/04/2026 17:16

(PLO)- Ông Phạm Quốc Hưng được bổ nhiệm làm Chánh án TAND TP.HCM thay thế cho ông Lê Thanh Phong.

Chiều ngày 29-4, TAND TP.HCM tổ chức lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Phạm Quốc Hưng (sinh năm 1973) Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chánh án TAND Tối cao kiêm nhiệm giữ chức vụ Chánh án TAND TP.HCM, thời hạn không quá 02 năm kể từ ngày 29-4-2026.

Trong thời gian kiêm nhiệm giữ chức vụ Chánh án TAND TP.HCM, ông Phạm Quốc Hưng đồng thời thực hiện nhiệm vụ quyền hạn Phó Chánh án TAND Tối cao theo sự phân công của Chánh án TAND Tối cao và được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định của pháp luật.

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng trao quyết định cho ông Phạm Quốc Hưng

Phát biểu tại buổi lễ, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao những đóng góp quan trọng của ông Lê Thanh Phong trên cương vị Chánh án TAND TP.HCM thời gian qua.

Xuất phát từ yêu cầu kiện toàn Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao, ông Lê Thanh Phong đã được tín nhiệm giới thiệu, được Quốc hội phê chuẩn và Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Thẩm phán TAND Tối cao. Đây không chỉ là vinh dự cá nhân mà còn là niềm tự hào của tòa án hai cấp thành phố, ghi nhận quá trình cống hiến và kinh nghiệm thực tiễn phong phú của ông. Sự chuyển giao này là bước đệm cần thiết để thực hiện một chủ trương chiến lược hơn nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của TP.HCM trong giai đoạn mới.

Nguyên chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong nhận hoa từ Bí thư Thành uỷ TP.HCM Trần Lưu Quang và chụp hình cùng ban lãnh đạo TAND TP.HCM

Quyết định phân công ông Phạm Quốc Hưng về giữ chức Chánh án TAND TP.HCM được Ban cán sự Đảng TAND Tối cao xác định là một bước đột phá và chưa từng có tiền lệ.

"Lần đầu tiên, một Phó Chánh án TAND Tối cao được điều động để trực tiếp đứng đầu tòa án của một địa phương. Quyết định này xuất phát từ thực tiễn TP.HCM là một đô thị đặc biệt với quy mô và tầm vóc đang không ngừng mở rộng, đặc biệt là sau khi thực hiện hợp nhất, sáp nhập từ ba địa phương" - Chánh án TAND Tối cao nói.

Cũng theo Chánh án TAND Tối cao, áp lực đặt lên vai tòa án hai cấp TP là vô cùng lớn khi lượng án phải giải quyết chiếm tới 1/4 tổng số án của cả nước. Với tính chất phức tạp của một trung tâm kinh tế - chính trị lớn, việc đấu tranh với các loại tội phạm và giải quyết các tranh chấp dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại đang đặt ra những yêu cầu rất mới.

Tân Chánh án TAND TP.HCM Phạm Quốc Hưng nhận hoa chúc mừng từ Bí thư Thành uỷ Trần Lưu Quang.

Chánh án TAND Tối cao cũng đề nghị tân Chánh án TAND TP: Thứ nhất, công tác bàn giao nhiệm vụ phải được thực hiện đầy đủ, chặt chẽ, đảm bảo tính liên tục của các kế hoạch công tác.

Thứ hai, tân Chánh án cần khẩn trương bàn bạc, thống nhất trong tập thể lãnh đạo tòa án TP để xây dựng các kế hoạch hành động cụ thể. Phương châm triển khai phải đảm bảo "rõ người, rõ việc, rõ kết quả, rõ thời gian hoàn thành" nhằm đạt được các chỉ tiêu công tác mà Chánh án TAND Tối cao đã đề ra.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chánh án Phạm Quốc Hưng cảm ơn sự tin tưởng của Ban cán sự Đảng TAND Tối cao, cũng như Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM.

Tân Chánh án khẳng định việc được giao phó trọng trách tại địa bàn có lượng án lớn và tính chất phức tạp nhất cả nước vừa là vinh dự, vừa là thử thách cực kỳ lớn.

"Trước đòi hỏi ngày càng cao của công cuộc cải cách tư pháp cũng như yêu cầu phát huy vai trò kiến tạo của tòa án đối với sự nghiệp phát triển kinh tế số của đất nước nói chung và thành phố nói riêng, tôi nhận thức đây là vinh dự nhưng trách nhiệm đặt ra cũng hết sức nặng nề.

Với tinh thần cầu thị, tôi cam kết sẽ tiếp thu nghiêm túc các chỉ đạo của lãnh đạo TAND Tối cao và Thành ủy để cùng tập thể tòa án hai cấp thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ"- Chánh án Hưng nói